Rescatan en helicóptero a una familia de cuatro miembros perdida en el parque natural de Redes
Todos fueron evacuados en la aeronave hasta Ladines, en Sobrescobio
Integrantes del grupo de rescate del 112 Asturias han rescatado hoy a una familia compuesta por cuatro personas, que se habían desorientado y perdido haciendo una ruta de motaña en el concejo de Sobrescobio.
Tal y como han informado desde el 112, los cuatro fueron evacuados mediante "cuatro operaciones de grúa" en el helicóptero medicalizado del SEPA (Servicio de Emergencias del Principado de Asturias). Fueron trasladados por el grupo de rescate hasta la localidad de Ladines, en Sobrescobio (parque natural de Redes).
Los equipos de emergencia fueron avisado sobre las 14.05. La operación se dio por finalizada a las 15.32.
