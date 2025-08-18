Rescatan en helicóptero a una familia de cuatro miembros perdida en el parque natural de Redes

Todos fueron evacuados en la aeronave hasta Ladines, en Sobrescobio

El rescate de la familia.

El rescate de la familia. / 112 Asturias

Luisma Díaz

Luisma Díaz

Ladines (Sobrescobio)

Integrantes del grupo de rescate del 112 Asturias han rescatado hoy a una familia compuesta por cuatro personas, que se habían desorientado y perdido haciendo una ruta de motaña en el concejo de Sobrescobio.

Tal y como han informado desde el 112, los cuatro fueron evacuados mediante "cuatro operaciones de grúa" en el helicóptero medicalizado del SEPA (Servicio de Emergencias del Principado de Asturias). Fueron trasladados por el grupo de rescate hasta la localidad de Ladines, en Sobrescobio (parque natural de Redes).

El operativo de rescate.

El operativo de rescate. / SEPA

Los equipos de emergencia fueron avisado sobre las 14.05. La operación se dio por finalizada a las 15.32.

