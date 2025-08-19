El bable en el semanario "Comarca"

Siempre ha habido partidarios y detractores de la oficialidad de nuestra lengua, pero ahora, siguiendo la norma de que todo es política, estamos acostumbrándonos a identificar a cada sector con una determinada ideología. Y lo cierto es que históricamente, una cosa nunca ha tenido que ver con la otra. Como sé que tocar este tema siempre incita a la polémica, voy a tratarlo con la mayor asepsia, limitándome a citar textos y situaciones muy concretas sin más comentario que explicar su contexto, que es en este caso el semanario mierense "Comarca", publicado ininterrumpidamente desde 1956 hasta 1970.

Empiezo por aclarar que cuando empleo el término bable lo hago porque en esos años era lo habitual y estaba aceptado por toda la sociedad, porque todavía nadie había tenido la triste idea de relegarlo y enfrentarlo al de "llingua asturiana".

Fala, asturiano o bable se empleaban entonces indistintamente sin que nadie se rasgase las vestiduras y todavía a mediados de los 70 la asociación Conceyu Bable lo eligió para su denominación porque era la forma más común. También la había empleado con anterioridad Amigos del Bable y se usó para convocar la Asamblea Regional del Bable, presidida por Emilio Alarcos, quien no iba a tardar en convertirse, junto a Gustavo Bueno, en una de las bestias negras del asturianismo.

Amigos del Bable

Por cierto, Amigos del Bable, que había nacido en Sama de Langreo en 1969, contaba con un grupo de incombustibles defensores de nuestra lengua materna, como José León Delestal, Pedro Mario Herrero, Manolo Pilares, Lorenzo Novo Mier o mi tío Julián Burgos, quien me llevó a aquella asamblea patrocinada por Galerías Preciados. Puede llamar la atención esta vinculación empresarial, pero así fue y todavía guardo la carpeta que se repartió para guardar el material de las sesiones en la que se ve este logo comercial.

Lo que hoy quiero contar es que antes de que naciese esa iniciativa ya hubo otro colectivo que propuso con firmeza la toponimia autóctona y el empleo sin complejos de los términos tradicionales frente a los foráneos en torno a "Comarca".

El 20 de enero de 1962, Jesús Expósito escribía bajo el título "Volvamos la vista al bable" esta propuesta: "Es penoso y a veces cuesta comprender la falta de tesón por el conocimiento del armonioso bable, por la lengua de nuestros antepasados, por aquella donde están escritas y quizás olvidadas las leyendas más gratas y de más calor tradicional (…) Sería esperanzador el formar un centro en nuestro ‘Comarca’, siempre atento a las cosas de la tierrina y charlar, hacer estudios, comentar, a fin de unirnos con otros amantes que luchan por su elevación y remediar la belleza muda de nuestros montes, una pequeña agrupación, una peña de amantes de la quintana".

Lo cierto es que en este grupo unido para salvaguardar los intereses locales confluyeron diferentes ideologías. Los menos, de izquierdas; los más, simplemente sumisos al franquismo; pero entre ellos, algunos abiertamente falangistas.

El activista en defensa del asturiano Inaciu Galán se ha acercado académicamente a este asunto en su tesis doctoral "La llingua asturiana nel franquismu", y también en libros, artículos y conferencias como las que impartió en Gijón y Oviedo en 2020 con el título "¿Persiguióse l’asturianu nel franquismu?". Una de sus conclusiones es que "se humillaba y avergonzaba al hablante de asturiano y se potenciaba la imagen de que era un aldeano", aunque con la aparente contradicción de cuando Franco era recibido en Asturias se le dedicaban poemas en bable e incluso que con motivo de sus bodas de oro con Carmen Polo se celebró una misa en "llingua asturiana" en el Palacio del Pardo.

Quienes sufrimos la escuela del nacionalcatolicismo sabemos que en muchas clases los maestros se burlaban de nuestras expresiones vernáculas corrigiéndolas con métodos que no tenían nada de pedagógicos; sin embargo, esta actitud no puede atribuirse a la ideología del docente, sino a lo que en aquella época se identifica con la corrección cultural. Yo al menos recuerdo a varios profesores nada sospechosos de derechismo, e incluso, ya en el instituto, a uno perseguido por su militancia comunista, que tampoco nos dejaba pasar una.

Yendo otra vez a "Comarca", vean este texto que incluyó Laudelino León en un artículo dedicado a defender los nombres tradicionales de los pueblos: "Aquella suave fonética del bable con la que nuestras madres nos enseñaron a pronunciar diminutivos acariciadores y les servía a un tiempo para evitar el uso de guturales fuertes que repetidas podían herir nuestras estrenadas cuerdas vocales, está hoy sometida a una desgraciada mutilación en boca y manos de tirios y troyanos (…) Pensamos que si no se pone coto a esa desafortunada manía de querer castellanizar sin ton ni son los nombres propios expresados con fonética bable, muy pronto perderán aquellos hitos y los otros su valor etimológico".

Alguna vez he dicho que, para mí, Laudelino León es uno de los mejores poetas en asturiano, empleando las palabras que había aprendido de su madre Josefa en la aldea de Planta. Pero deben saber que también fue un falangista de primera hora, compañero de Matías Montero, aquel "estudiante caído" cuya muerte se recordaba en la posguerra con un día dedicado a su memoria, y amigo personal de Ramiro Ledesma, el teórico español más próximo al fascismo, quien lo llevó a esta causa. Tras el triunfo del bando franquista en la guerra española, Laudelino fue delegado provincial de Trabajo en varias provincias, hasta que falleció en Granada el 17 de julio de 1965 sin abandonar su defensa del bable.

¿Díganme ahora qué les parecen estos versos iniciales del poema titulado "17 de abril"?: "Antiguos miembros: canciones / de un antiguo cancionero / Un José Antonio presente / entre los muros de Oviedo / Y con Él / con el Ausente / labradores y mineros". La composición celebra la fecha en la que se fundó Falange Española y también se publicó en "Comarca" en 1966. Como verán está en castellano, pero en otros números abundan las aportaciones en asturiano del mismo autor, del que nunca se recuerda este fervor patriótico: Luis Aurelio, miembro del IDEA, ganador de numerosos premios de poesía en bable y casado con Florina Alías, otra de las grandes de nuestra llingua.

En ese afán por blanquear lo que no es conveniente, cuando se dedicó en 1993 la "Selmana de les Lletres Asturianes" al padre Galo, "Fernán Coronas", publicando un libro monográfico sobre él, en una breve referencia a su ideología se le calificó de "monárquicu alfonsinu, que s´acomodó a la República y que nun simpatizaba col fascismu franquista ainda que tuviera más cerca del bando de los sulevaos contra la República que d´esta". Sin embargo, en el libro no se mencionan los poemas que el párroco dedicó a Francisco Franco y que no verán citados en su bibliografía.

El padre Galo no salió nunca en las páginas de "Comarca"; pero sí lo hizo el monologuista Anxelu, con quien sucede algo parecido: se le identifica como anarquista por su militancia juvenil, olvidando que en 1934 participó en el homenaje que se dio en Mieres a las fuerzas que habían reprimido la insurrección, mientras sus antiguos compañeros estaban en la cárcel, y después nunca ocultó sus simpatías por Falange.

Sin censura

En "Comarca" ni siquiera se censuraron las opiniones que consideraban al asturiano como una lengua que en algunos aspectos era más noble que el castellano. Así lo veía Benjamín Álvarez, "Benxa", quien no era falangista, pero sí amante de la provocación: "Estamos asistiendo a un avance del idioma castellano en los pueblos del centro de Asturias, en la región industrial, debido más que nada al establecimiento aquí de familias provenientes de la Iberia seca. Se emplea mucho el pasado compuesto, la forma proclítica del pronombre y los plurales en a y los niños juegan a la rayita "hecha" y al "cascajo". Yo deploro esta afición al hablar de los redimidos, de los liberados por nosotros, es como si la señora y el señor se complacieran en emplear el lenguaje vulgar de sus criados".

Lo que quiero decir es que, guste o no, la "llingua" asturiana o el bable –tanto monta– forma parte de nuestro patrimonio cultural y cada uno es libre de argumentar a favor o en contra de su oficialidad, pero siempre teniendo en cuenta la historia.