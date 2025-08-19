Climatizadores, áreas fluviales y cubiertas vegetales en los edificios: Mieres (que registró el récord histórico de calor en Asturias) reclama "medidas"

"El cambio climático es una realidad que nadie en su sano juicio puede negar. Solo aquellos que niegan y reniegan de la ciencia se atreven a cuestionarlo pero no tienen ni un solo argumento". Así se posicionó el alcalde de Mieres, Manuel Ángel Álvarez, sobre las elevadas temperaturas que sufre la región con Mieres (en concreto Baíña) como el punto de Asturias que registró, el pasado viernes, el récord de más calor en Asturias, con 42,9 grados.

"Lo cierto", prosiguió el regidor, "es que las temperaturas cada vez son más elevadas, el clima protagoniza parámetros diferentes a los que hemos conocido durante siglos y los comportamientos son más extremos. Las administraciones tenemos la obligación de tomar medidas, tenemos que reaccionar y prepararnos para lo que viene. Hay que preparar nuestras ciudades y pueblos porque mirar a otro lado no es una opción", señaló.

Para Álvarez, el Principado y los ayuntamientos "tenemos que tomar medidas. Desde Mieres tenemos claro que en Asturias hay que impedir que los montes se conviertan en matorrales que son bombas de relojería para los incendios". También abogó por "preparar los servicios públicos para el cambio climático porque no puede ser que en nuestra comunidad autónoma haya colegios, residencias de personas mayores o centros para personas dependientes sin medios para combatir el calor".

Corredores verdes

Instó, además, a "preparar también las ciudades para esta nueva realidad, impulsando un urbanismo más sostenible, priorizando las zonas verdes y arboladas… Contar con corredores verdes y áreas fluviales será de gran ayuda para combatir el aumento de temperaturas y habrá que valorar otras medidas como impulsar cubiertas vegetales en los edificios", afirmó el Alcalde de Mieres.