Lena destina medio millón al nuevo parque de La Ería, junto al centro de salud

El Ayuntamiento de Lena destinará casi medio millón de euros a la renovación total del entorno de la plaza de La Ería, que se transformará en un parque con abundantes zonas verdes. Este parque se ubicará frente al nuevo centro de salud de Pola, cuyas obras entran en su recta final.

Reproducción virtual del nuevo parque de La Ería en Pola de Lena.

El Consistorio ha sacado a concurso público la obra de reforma de la plaza, con un presupuesto total de 481.850 euros y un plazo de ejecución de cuatro meses. Los trabajos incluirían la urbanización y transformación en parque de 1.860 metros cuadrados, la actual plaza de La Ería, que se encuentra muy deteriorada. Los fondos utilizados para la obra pertenecen al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

El proyecto recoge el diseño de «un espacio ajardinado para disfrute de la población, huyendo de las plazas duras existentes y procurando crear zonas donde el componente vegetal sea el protagonista». También contempla la instalación de alumbrado público que se alimentará de paneles fotovoltaicos; se aprovechará el agua de lluvia para riego por goteo; se instalará una red de wifi en la plaza y se colocará mobiliario urbano.

El nuevo parque pretende la regeneración de un espacio «absolutamente degradado», al tiempo que se mejora y se «integra» el entorno del nuevo centro de salud, que se construye en una parcela colindante.