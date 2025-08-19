La oficina del Plan General de Mieres abre hoy para informar a los vecinos: estos son los horarios

El "Boletín Oficial del Principado de Asturias" (BOPA) publicaba este lunes la aprobación inicial del nuevo Plan General de Ordenación de Mieres. De esta forma, y a partir de hoy martes 19 de agosto, se activa el plazo de 45 días hábiles para el proceso de información pública. En él, la ciudadanía podrá consultar todos los detalles del plan, así como presentar alegaciones y las propuestas "que considere oportunas".

Para facilitar este proceso de información pública, el PGO puede consultarse de forma íntegra, desde hoy, en la página web del Ayuntamiento de Mieres. También abre una oficina de información del Plan General, ubicada en la calle Valeriano Miranda. En ella "personal técnico ofrecerá información y resolverá dudas", subrayó la concejala de Desarrollo Urbano Sostenible, Marta Jiménez. El horario de atención de la oficina será de lunes a viernes, de 10.00 a 14.00, y las tardes de martes y jueves, de 16.00 a 20.00. Se puede consultar también a través de correo electrónico, a la dirección: oficinapgo@ayto-mieres.es.

La edil recalcó que "el Plan General de Ordenación apuesta por un urbanismo moderno y sostenible: el futuro pasa por crecer hacia dentro, por regenerar antes que expandir". "Es coherente con una visión descentralizada del concejo; apostamos por mejorar la calidad de vida en la ciudad y también en los pueblos", añadió.

Dentro de esta apuesta por "crecer hacia adentro", destacan las facilidades para "la rehabilitación de vivienda y la regeneración urbana". Se pretende desbloquear las reformas en barrios fundacionales, como La Villa y Requejo, e impulsar definitivamente el desarrollo de Oñón. En cuanto a posible vivienda nueva, se "movilizará suelo para construir unos 400 nuevos pisos, que tendrán que ofrecer calidad a precio asequible", añadió la concejala de Desarrollo Urbano.

Otra de las apuestas del plan es la posibilidad, si se encuentra financiación, de soterrar 1,3 kilómetros de la autovía a su paso por Mieres, tapándolos con una losa sobre la que se crearía un parque lineal. El proyecto tendría un coste aproximado de 150 millones de euros. "Vamos a analizar todas las alegaciones y propuestas, mejoraremos todo lo posible el plan y subsanaremos los errores que puedan existir", recalcó Marta Jiménez.