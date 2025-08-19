La ONCE deja un premio de 124.000 euros en El Entrego

Un acertante del "Eurojackpot" de la ONCE ha ganado 124.859 euros en El Entrego con un boleto premiado de tercera categoría (cinco números) en el sorteo del viernes 15 de agosto. La persona agraciada se ha quedado a dos soles de ganar los 18 millones de euros que "Eurojackpot" tenía de bote, destacaron responsables de la ONCE.

La vendedora de la ONCE que ha llevado la suerte a El Entrego ha sido Penélope Camblor Fraile: "Es la primera vez que doy un premio con el ‘Eurojackpot’ y, además, tan grande. Estoy supercontenta", aseguró mientras atendía a sus clientes.

Las Cuencas están en racha, ya que el pasado sábado, un pellizco del segundo premio de la Lotería Nacional cayó en la localidad de La Ará, en el concejo de Riosa. El número premiado, con 12.000 euros al décimo, fue el 03.127. La administración que repartió la suerte está ubicada en la Avenida del Aramo, número 31.

Fue un premio muy repartido, que se ha vendió en hasta 26 administraciones de lotería distintas de todo el país: La de Riosa, en Asturias, pero también en lugares como Barcelona, Burgos, Cantabria, Castellón o Córdoba.