Los vecinos de Mieres examinan el nuevo plan de urbanismo

El equipo de gobierno de Mieres está convencido de que el futuro del concejo «es algo colectivo», en palabras de la concejala Marta Jiménez, responsable del área de Desarrollo Urbano Sostenible. Por eso han dado un paso más allá en el proceso de información pública del nuevo Plan General de Ordenación (PGO) del concejo. El lunes se publicaba en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA) el inicio del plazo de información pública y un día después abría sus puertas en el centro de Mieres, en la calle Valeriano Miranda, una oficina en la que cualquier ciudadano se puede informar sobre todo lo relativo al nuevo planteamiento urbanístico del concejo.

Ana González, a la derecha, atendida por Julia Llerandi. | D. O.

Una de las primeras en acudir a la oficina fue Ana González que tiene una casa en la Avenida de Sama, en la capital del Caudal, «que hasta ahora estaba fuera de ordenación». También quería conocer cómo quedará en el nuevo Plan la localidad de Cardeo, a tres kilómetros de Mieres del Camino. Julia Llerandi, de la empresa Paisaje Trasversal, que junto a Rueda y Vega ha redactado el documento, le informó de todo lo necesario. «Me ha dicho que Cardeo sigue siendo no urbanizable pero que aún así se puede hacer alguna cosa», explica González. Esta mierense valoró muy positivamente la apertura de la oficina de información del PGO y también los ambiciosos proyectos que incluye el documento. «Si se hace todo lo que contempla sería estupendo», asegura González, que entiende que «si se ejecutan los proyectos de la zona del río Caudal se revalorizará la casa de mi madre, que vive allí».

Olga Fernández en la oficina de información.

Otra de las primeras en acudir a la oficina de información urbanística fue Olga Fernández. «Tengo una finca en El Barrial, en Baíña, que me quedó de una herencia hace muchos años». El primer día de funcionamiento del nuevo punto de información acudió para preguntar si ese terreno será edificable cuando se apruebe el Plan General de Ordenación. «Me ha dicho el lugar exacto de la finca, en la parte de arriba, en el que podemos edificar», explica Fernández, que recibió «una atención perfecta».

La llegada de vecinos fue un goteo constante a lo largo de la mañana del primer día en funcionamiento del nuevo punto de información. Todas las consultas fueron por cuestiones puntuales sobre propiedades aunque alguna tenía más calado. Uno de los demandantes de información quería saber los criterios que se habían aplicado en la redacción del plan en una zona determinada. Julia Llerandi le instó a solicitar una reunión con el equipo redactor para que le aclarasen sus dudas. En la oficina se puede solicitar información pero los técnicos que atienden al público también ayudan a los vecinos a redactar las alegaciones al Plan de Ordenación que consideren oportunas y que luego deben entregar por registro en el Ayuntamiento. También se ha instalado un ordenador con acceso al público en el que se puede consultar todo el Plan.

Luz y taquígrafos

La alcaldesa en funciones de Mieres, Teresa Iglesias y la concejala Marta Jiménez visitaron la oficina de información en las primeras horas de apertura. «Apostamos por un urbanismo transparente y vamos a hacer un importante esfuerzo para informar y asesorar a la ciudadanía para que conozcan el Plan General y puedan presentar sus alegaciones y propuestas. El proceso de información pública no es un mero trámite para el gobierno de Mieres, vamos a poner en marcha una batería de iniciativas para informar y explicar, para que haya luz y taquígrafos, para que cualquiera pueda acceder a la información, realizar consultas o presentar las alegaciones que estime oportunas», afirmó Teresa Iglesias.

«Todo el proceso estará presidido por una regla de oro: máxima transparencia y participación. Además de esta oficina específica vamos a volcar toda la información en la web del Ayuntamiento, se van a editar materiales informativos para que todo el mundo pueda tener la información y haremos decenas de actos y reuniones sectoriales para explicar el plan y todos sus detalles» señaló Marta Jiménez, que resumió el nuevo Plan en tres objetivos: «Mejorar la vida de los vecinos, crear empleo y atraer población». n