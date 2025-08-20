La "Y" de Bimenes no arranca: la vía, que costó 159 millones, sigue con menos tráfico que la carretera de Villoria tras una década en servicio

La "Y" de Bimenes -la vía rápida que conecta el Corredor del Nalón con la Autovía del Cantábrico- sigue con el freno echado. Según el último informe del mapa de aforos elaborado por el Principado, correspondiente al año 2024, esta carretera, que supuso una inversión de 159 millones de euros, solo registra el paso de 2.133 vehículos al día en el tramo que discurre por San Martín del Rey Aurelio.

Se trata de una cifra inferior a la de 2023, ejercicio en el que se contabilizaron 2.435 desplazamientos diarios en el mismo punto, lo que supone un descenso de 302 vehículos diarios. Esa presión circulatoria también está por debajo de las expectativas originales que había para la calzada y es inferior también (incluso en sus puntos de más tráfico) al flujo circulatorio que soportan otras vías de la comarca como la carretera de Villoria (2.794 vehículos al día). Esta última vía será reformada con una inversión de 1,3 millones.

La vía rápida de la "Y" de Bimenes se abrió a la circulación en julio de 2013, tras sufrir numerosos retrasos y sobrecostes. Al final llegó a suponer un desembolso de 159 millones de euros (45 en sobrecostes), procedentes principalmente de los fondos mineros. La carretera entró en servicio después de nueve años en obras. Esta infraestructura conlleva un ahorro de unos diez minutos para desplazarse en coche desde el valle del Nalón hasta la Autovía del Cantábrico.

Según el informe regional de aforos, el tramo de la "Y" de Bimenes que más circulación concentra es el de Lieres, cerca den el entronque con la Autovía del Cantábrico, con 2.565 vehículos al día (280 menos que el ejercicio anterior). En Martimporra (Bimenes), hubo 1.818 ( 7 más que en 2023). En el tramo de San Martín del Rey Aurelio se contabilizaron 2.133.

Se trata de unas cifras muy alejadas de las estimaciones de partida. La carretera empezó a licitarse, en el año 2003 y entonces las previsiones de tráfico eran de una intensidad de 7.057 vehículos cada día. De esta forma, el tráfico actual solo supone una tercera parte del previsto cuando se planificó la infraestructura.

Corredor del Aller

Por su parte, también bajó de forma generalizada el flujo circulatorio en todos los puntos de medición del Corredor del Aller, salvo a la altura de Cabañaquinta, donde hubo 3.179 vehículos diarios, frente a los 3.097 del año anterior. En el resto de puntos de medición, la tendencia fue a la baja.

En las cercanías de Ujo hubo 7.768 desplazamientos (408 menos); en Moreda, 3.855 (230 menos); en Levinco, 3.019 (267 menos); y en Felechosa, 677 (566 menos).