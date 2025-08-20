Cándido Díaz presenta en Caso su libro "Bibiana"
El Centro de Interpretación del Parque Natural de Redes, en Campo de Caso, acogió este sábado la presentación de la obra "Bibiana", de Cándido Díaz González. El autor estuvo acompañado por el cronista oficial del concejo, Juanchi Estrada. En la imagen superior, un momento de la presentación.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Rescatan en helicóptero a una familia de cuatro miembros perdida en el parque natural de Redes
- Hallado en un piso de Langreo el cuerpo de una mujer de 61 años que podría llevar un mes muerta
- Covadonga Tomé critica que no se actuara 'a tiempo' para evitar el derribo de edificios catalogados de Nitrastur (Langreo)
- Baíña, en Mieres, la parrilla de Asturias durante la ola de calor: 'No recuerdo estas temperaturas en la vida; esto mete miedo
- Investigan siete robos en pisos de Laviana por el método del 'bumping
- Laviana, una jira multitudinaria: 'Es un día marcado en el calendario del concejo
- Personal técnico asesorará durante 45 días los vecinos de Mieres sobre el nuevo plan urbano
- Crece el tráfico desde las Cuencas hacia Oviedo y los polígonos de la zona centro, bajan los desplazamientos a Gijón