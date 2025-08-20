Corte de tráfico por obras en Langreo: estos son los tramos y las paradas de autobús afectadas
El corte, entre las 14.00 y las 20.00 horas del viernes, se debe a las obras de sustitución y reparación de las tapas de suministro
D. O.
El Ayuntamiento de Langreo cortará este viernes al tráfico la calle Constitución de Sama, una de las principales vías de comunicación, de entrada y salida, del distrito langreano. El corte, entre las 14.00 y las 20.00 horas, se debe a las obras de sustitución y reparación de las tapas de suministro que hay en la calzada. Los tramos afectado serán entre los números 2 y 11, hasta el cruce con la calle Schultz, y entre los números 13 y 29, hasta la calle Soto Torres.
Corredor del Nalón
Esto obliga también a cambiar las paradas de autobús que pasarán a estar en el número 16 de la calle Capitán Alonso Nart y en la glorieta de Camellera. El Ayuntamiento recomienda a los conductores el uso de la AS-117, el corredor del Nalón, para acceder al distrito de Sama a través de Camellera.
