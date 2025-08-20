Corte de tráfico por obras en Langreo: estos son los tramos y las paradas de autobús afectadas

El Ayuntamiento de Langreo cortará este viernes al tráfico la calle Constitución de Sama, una de las principales vías de comunicación, de entrada y salida, del distrito langreano. El corte, entre las 14.00 y las 20.00 horas, se debe a las obras de sustitución y reparación de las tapas de suministro que hay en la calzada. Los tramos afectado serán entre los números 2 y 11, hasta el cruce con la calle Schultz, y entre los números 13 y 29, hasta la calle Soto Torres.

Corredor del Nalón

Esto obliga también a cambiar las paradas de autobús que pasarán a estar en el número 16 de la calle Capitán Alonso Nart y en la glorieta de Camellera. El Ayuntamiento recomienda a los conductores el uso de la AS-117, el corredor del Nalón, para acceder al distrito de Sama a través de Camellera.