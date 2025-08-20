Lena asumirá la mejora de la carretera de El Quempu al incumplir el Principado el "compromiso verbal" de ejecutar la obra

El Ayuntamiento de Lena asumirá la totalidad del coste de la mejora y pavimentación de la carretera de acceso a la localidad de El Quempu. El presupuesto de esta obra asciende a 41.397 euros y se ejecutará íntegramente con fondos de la administración local.

El gobierno local (IU) señaló que la financiación "comprometida en su día por parte del Principado finalmente no se materializó", por lo que a pesar de todo, "optamos por llevar a este proyecto, ya que priorizamos la ejecución de las obras debido a la necesidad detectada y a las solicitudes de los vecinos".

"Éramos conscientes de la necesidad de acometer esta actuación y teníamos un compromiso verbal del Principado para hacerlo. Sin embargo, con el cambio de dirección general, dicho compromiso desapareció. Como somos conscientes de la necesidad de los vecinos, decidimos que la obra correrá a cargo de la administración local", detalló el teniente de alcalde y concejal de Obras, Roberto Campomanes.

Pavimentación

La obra, que incluye la pavimentación de la vía y la limpieza de cunetas y accesos, tiene un presupuesto base de 34.212 euros, al que se añade el 21 por ciento de IVA, sumando un total de 41.397 euros. Las obras tienen previsto su inicio en la segunda semana de septiembre y se espera que se completen en un corto periodo de tiempo para minimizar las molestias a los residentes. Los vecinos de la zona ya han sido informados del inicio inminente de los trabajos.

A esta actuación, el área de Obras del Ayuntamiento "también suma las previstas para el próximo cuatrimestre en las carreteras de acceso a los núcleos de Tablao y Muñón Cimiru, ambas también muy necesarias y demandadas por los vecinos”.