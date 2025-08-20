La obra de remodelación de la plaza La Salve, en Sama, finalizará en septiembre

La obra de remodelación de la emblemática plaza La Salve, en Sama, ha entrado en su recta final y la previsión del gobierno local de Langreo es que los trabajos estén acabados en septiembre. Ya se ha pavimentado la zona y quedan tareas como la colocación del mobiliario urbano y el pintado de las marcas viales. La nueva ordenación de la plaza conllevará el cambio de ubicación de las paradas de autobús, que se trasladarán unos metros.

Un obrero trabajando en la zona.

La parte fundamental de la transformación es la sustitución del antiguo muro que separaba los dos sentidos de la circulación por una isleta central más amplia, que contará con dos nuevos pasos de cebra para conectar el nuevo espacio con el resto de la trama urbana. También se ha ensanchado la acera frente al edificio de la Casa Sindical (sede de UGT).

En ambos lugares habrá nuevo mobiliario urbano y árboles de pequeño tamaño. "Serán árboles de pequeño porte, de tipo ornamental. Hablamos de una zona en la que hay en el subsuelo una densa red de todo tipo de suministros, con lo que no se pueden colocar árboles grandes", señaló José Antonio Cases, edil de Urbanismo.

Paradas

También se modificará el anterior emplazamiento de las paradas de autobús. En el espacio urbanizado ya son visibles los nuevos apartaderos para el transporte público, que se desplazan unos metros.

En sentido La Felguera, la parada pasa a estar a la altura de la confluencia con la calle Ramón y Cajal. Y en sentido Ciaño, a la altura de la Casa Sindical. Sobre los plazos, el edil de Urbanismo expuso que la conclusión de la obra es cuestión de poco tiempo. "Entiendo que para septiembre estará acabado", señaló.

Los trabajos se ejecutan con cargo al remanente municipal de tesorería. En materia de urbanismo, también se afrontó con ese dinero una ordenación de las conexiones en las calles General Elorza, Bonifacio Carreño, Alfonso Argüelles y la avenida de Gijón; la reforma del parque Argentina Rubiera; y la recuperación paisajística de los jardines de parques, recuperación de fuentes y eliminación de barreras arquitectónicas en Sama y en La Felguera.

Por otra parte, también se invirtieron 150.000 euros para la mejora de la pista de skate del paseo fluvial en La Felguera y 200.000 euros para la transformación de patios en escuelas infantiles.