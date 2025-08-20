Los parques de San Martín se renuevan con el remanente

La renovación de parques infantiles del concejo es uno de los puntos del acuerdo de inversiones de 2,5 millones de euros con cargo al remanente de tesorería alcanzado en San Martín del Rey Aurelio por el PSOE, IU y Arranca San Martín. En la imagen superior, uno de los parques infantiles de El Entrego con nuevos juegos y pavimento.

