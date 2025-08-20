Ni regar huertas ni llenar piscinas: las seis prohibiciones impuestas en Mieres por temor a la sequía

El concejo impone restricciones en la red pública

Depósito de La Herradura, en Mieres, en una imagen de archivo

Depósito de La Herradura, en Mieres, en una imagen de archivo / LNE

David Orihuela

David Orihuela

Mieres del Camino

El Ayuntamiento de Mieres, a través de un bando rubricado por el alcalde, Manuel Ángel Álvarez, ha dictado "la prohibición de utilizar agua de la red pública para riego de huertas, jardines y zonas verdes privadas así como para el llenado de piscinas". Además, se establece la prohibición de limpiar coches, camiones u otros vehículos, con agua tomada de las redes, "salvo en el caso de empresas profesionales específicamente destinadas a estas actividades". También se ha dictado la prohibición de llenado de depósitos, aljibes, etc..., salvo cuando se trate de servicios y actividades básicas para la comunidad, así como el uso de bocas de riego sin autorización del Ayuntamiento, excepto en casos de incendio. Se prohibe también lavar animales en fuentes y lavaderos públicos.

Todo ello, justifica el bando municipal, se debe a que "se está detectando un aumento excesivo en el consumo de agua en los diferentes núcleos de población de este concejo". A eso se suma "que este año no ha sido muy lluvioso, lo que ha hecho que los manantiales no se hayan recargado en su totalidad y debidamente, siendo además este concejo bastante montañoso, teniendo que abastecerse de agua mediante el funcionamiento de bombeos".

Recurso escaso

"Hay que tener en cuenta que el agua es un recurso escaso, por ello es preciso realizar un aprovechamiento eficiente, racional y sostenible por parte de toda la comunidad que conforma este Concejo, por ello se comunica que de continuar este tipo de comportamientos se procederá a realizar inspecciones y a sancionar estas actuaciones", se advierte desde el consistorio, que explica "que el agua que se consuma para otros fines puede privar a determinados lugares del concejo de este servicio imprescindible".

