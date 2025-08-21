Convocados en Lena los concursos de carteles de fiestas y ferias ganaderas
El plazo para entregar los trabajos finaliza el 12 de septiembre
El Ayuntamiento de Lena, a través de las áreas de Cultura y Festejos que dirigen las concejalas Ana Bayón y Minerva Álvarez, respectivamente, ha convocado la tercera edición de los concursos de carteles para "Les Feries 2025" y el Certamen de Ganado. Ambos concursos están dotados con un premio de 100 euros cada uno, canjeables en comercios del municipio.
En los concursos podrán participar todas las personas mayores de edad con cuantas obras originales e inéditas estimen oportunas, siempre que la técnica libre utilizada permita su posterior reproducción tipográfica. En el caso de los carteles el formato de las obras debe ser de 42 x 59 centímetros. Los trabajos se recibirán en la Casa de Cultura de La Pola desde el 21 de agosto hasta el 12 de septiembre.
Las obras deben entregarse sin firma, acompañadas de un sobre cerrado que contenga todos los datos del autor. Asimismo, se abre la convocatoria para el concurso de fotografía que seleccionará el cartel del Certamen de Ganado "Puerta d’Asturies" y la Feria de Ganado de El Rosario, eventos que coinciden con "Les Feries". Podrán participar todas las personas mayores de edad que lo deseen, presentando un máximo de cinco fotografías relacionadas con la ganadería.
