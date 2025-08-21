La residencia municipal de Mieres acoge encuentros de convivencia entre jóvenes y mayores: "Previenen el aislamiento social"
"La iniciativa ha puesto de manifiesto que este tipo de actividades son una herramienta efectiva para potenciar la integración comunitaria", resaltó Teresa Iglesias, vicealcaldesa del municipio
Javier Canal
El Ayuntamiento de Mieres, junto con la asociación Norte Joven, ha puesto en marcha el "Programa INTER" para impulsar actividades compartidas entre personas de distintas generaciones en la residencia municipal para personas mayores.
Teresa Iglesias, vicealcaldesa y concejala responsable del área de Derechos Sociales, mostró su satisfacción por el convenio alcanzado para llevar a cabo este programa piloto de convivencia intergeneracional. "El objetivo de INTER es propiciar espacios de encuentro, ocio y convivencia entre personas en diferentes momentos vitales con el objetivo de compartir vivencias y aprender unos de los otros. Además, se pretende sensibilizar a la sociedad y al territorio en relación a la atención y acompañamiento de nuestros mayores", afirmó la edil.
"La iniciativa ha puesto de manifiesto que este tipo de actividades son una herramienta efectiva para mejorar la calidad de vida, prevenir el aislamiento social y potenciar la integración comunitaria. Tanto los residentes como los jóvenes han destacado la satisfacción de compartir tiempo juntos, descubrir afinidades y crear recuerdos que trascienden las diferencias de edad", indicó Iglesias.
Suscríbete para seguir leyendo
- Rescatan en helicóptero a una familia de cuatro miembros perdida en el parque natural de Redes
- Hallado en un piso de Langreo el cuerpo de una mujer de 61 años que podría llevar un mes muerta
- Investigan siete robos en pisos de Laviana por el método del 'bumping
- Baíña, en Mieres, la parrilla de Asturias durante la ola de calor: 'No recuerdo estas temperaturas en la vida; esto mete miedo
- Laviana, una jira multitudinaria: 'Es un día marcado en el calendario del concejo
- Crece el tráfico desde las Cuencas hacia Oviedo y los polígonos de la zona centro, bajan los desplazamientos a Gijón
- Evacuadas 36 personas confinadas por el fuego en Brañagallones (Caso): 'La gente estaba bastante tranquila
- Un camino 'muerto': parte de la ruta que da acceso a la vega de Brañagallones es ahora un 'paisaje lunar