La residencia municipal de Mieres acoge encuentros de convivencia entre jóvenes y mayores: "Previenen el aislamiento social"

"La iniciativa ha puesto de manifiesto que este tipo de actividades son una herramienta efectiva para potenciar la integración comunitaria", resaltó Teresa Iglesias, vicealcaldesa del municipio

Encuentros entre jóvenes y mayores en la Residencia de Mieres

Encuentros entre jóvenes y mayores en la Residencia de Mieres / Ayuntamiento de Mieres

Javier Canal

Mieres del Camino

El Ayuntamiento de Mieres, junto con la asociación Norte Joven, ha puesto en marcha el "Programa INTER" para impulsar actividades compartidas entre personas de distintas generaciones en la residencia municipal para personas mayores.

Jóvenes y mayores participan en el Programa INTER en la Residencia de Mieres

Jóvenes y mayores participan en el Programa INTER en la Residencia de Mieres / Ayuntamiento de Mieres

Teresa Iglesias, vicealcaldesa y concejala responsable del área de Derechos Sociales, mostró su satisfacción por el convenio alcanzado para llevar a cabo este programa piloto de convivencia intergeneracional. "El objetivo de INTER es propiciar espacios de encuentro, ocio y convivencia entre personas en diferentes momentos vitales con el objetivo de compartir vivencias y aprender unos de los otros. Además, se pretende sensibilizar a la sociedad y al territorio en relación a la atención y acompañamiento de nuestros mayores", afirmó la edil.

"La iniciativa ha puesto de manifiesto que este tipo de actividades son una herramienta efectiva para mejorar la calidad de vida, prevenir el aislamiento social y potenciar la integración comunitaria. Tanto los residentes como los jóvenes han destacado la satisfacción de compartir tiempo juntos, descubrir afinidades y crear recuerdos que trascienden las diferencias de edad", indicó Iglesias.

El stand de Langreo aventajó al de Mieres en visitantes durante la Feria de Muestras de Gijón

La residencia municipal de Mieres acoge encuentros de convivencia entre jóvenes y mayores: "Previenen el aislamiento social"

Los grumetes de Laviana se enrolan en la flota del Descenso Folklórico del Nalón: "Esto es muy chulo"

Corte de tráfico por obras en Langreo: estos son los tramos y las paradas de autobús afectadas

"Grison", beatboxer y músico en "La Revuelta", actúa en Laviana: "A muchos les hace más daño el humor que algunos delitos, molesta el chiste"

Los astilleros del Nalón echan humo: las peñas del Descenso Folklórico ultiman las embarcaciones que saldrán al río este sábado en Laviana

La antigua escuela de L’Acebal, en la parroquia de Lorío, será rehabilitada como centro social

Lena asumirá la mejora de la carretera de El Quempu al incumplir el Principado el "compromiso verbal" de ejecutar la obra

