La residencia municipal de Mieres acoge encuentros de convivencia entre jóvenes y mayores: "Previenen el aislamiento social"

El Ayuntamiento de Mieres, junto con la asociación Norte Joven, ha puesto en marcha el "Programa INTER" para impulsar actividades compartidas entre personas de distintas generaciones en la residencia municipal para personas mayores.

Jóvenes y mayores participan en el Programa INTER en la Residencia de Mieres / Ayuntamiento de Mieres

Teresa Iglesias, vicealcaldesa y concejala responsable del área de Derechos Sociales, mostró su satisfacción por el convenio alcanzado para llevar a cabo este programa piloto de convivencia intergeneracional. "El objetivo de INTER es propiciar espacios de encuentro, ocio y convivencia entre personas en diferentes momentos vitales con el objetivo de compartir vivencias y aprender unos de los otros. Además, se pretende sensibilizar a la sociedad y al territorio en relación a la atención y acompañamiento de nuestros mayores", afirmó la edil.

"La iniciativa ha puesto de manifiesto que este tipo de actividades son una herramienta efectiva para mejorar la calidad de vida, prevenir el aislamiento social y potenciar la integración comunitaria. Tanto los residentes como los jóvenes han destacado la satisfacción de compartir tiempo juntos, descubrir afinidades y crear recuerdos que trascienden las diferencias de edad", indicó Iglesias.