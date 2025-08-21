El stand de Langreo aventajó al de Mieres en visitantes durante la Feria de Muestras de Gijón

Los stands de los ayuntamientos de Langreo y Mieres recibieron en la pasada edición de la Feria Internacional de Muestras de Asturias (Fidma) a un total de 93.000 visitantes (60.000 el pabellón del concejo del Nalón y 23.000 el del municipio del Caudal).

El gobierno local de Langreo destacó que "la afluencia de público fue constante, consolidando al pabellón de nuestro concejo como uno de los espacios más activos de la feria, tanto en programación como en iniciativas". Este año, la propuesta giró en torno a la exposición "Bayer, de Langreo al mundo", un recorrido por más de 80 años de historia de la planta de la multinacional en Lada y su papel como centro global de producción del ácido acetilsalicílico, el principio activo de Aspirina.

La muestra puso en valor tanto el legado histórico de la factoría como su presente y futuro, marcado por un ambicioso proceso de descarbonización hacia 2026.

El stand recibió "numerosas visitas institucionales" en una edición en la que la presencia de ayuntamientos fue especialmente destacada. "Estamos muy satisfechos con los resultados. Aunque el calor hizo que en algunos momentos la feria estuviera más tranquila, hemos mantenido las cifras del año pasado y despertado mucho interés por nuestra industria y oferta turística. El balance es muy positivo", señaló Aida Antuña, técnica de Turismo del Ayuntamiento de Langreo.

El espacio de Mieres en la Fidma recibió, por su parte, a más de 23.000 personas. El stand apostó por "un diseño completamente actualizado, con el ‘Reto Territorio Minero’, producto turístico pionero a nivel nacional ligado al ciclismo de montaña, como eje central", destacó el gobierno local, que también expuso que las "actividades y propuestas que han tenido una gran respuesta del público, llegando a sumar alguna de las jornadas las 2.000 visitas".

Balance

El balance de la presencia de Mieres en la Fidma fue "muy positivo", ya que "el objetivo de promocionar toda la riqueza de nuestro concejo se ha cumplido con creces", señaló la concejala de Comercio, Hostelería y Ferias, Beatriz Flórez, que agradeció el trabajo de todas las personas que lo han hecho posible y también la colaboración de asociaciones y colectivos.

"Mieres es un territorio por descubrir y citas como esta permiten que muchas personas, del resto de Asturias y de fuera de nuestra comunidad, nos conozcan y se interesen por todo lo que tenemos que ofrecer", apuntó la edil.