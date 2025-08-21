El pasado 8 de junio, tras casi dos décadas de obras y 150 millones de euros invertidos, los trenes de la línea Gijón-Laviana comenzaron a circular por el tramo soterrado entre La Felguera y Sama, en Langreo. El túnel liberó un espacio de casi dos kilómetros lineales de terreno que ahora el Principado debe urbanizar. La obra tiene un presupuesto de 6,7 millones de euros, más dos de una modificación posterior, y un plazo de ejecución de quince meses pero para que empiece el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) debe liberar los terrenos por los que hasta junio pasaban las vías. Aún no lo ha hecho y la Consejería de Movilidad del Principado, que dirige Alejandro Calvo, no ha podido empezar con los trabajos.

La urbanización del soterramiento de Langreo sigue a la espera de Adif

Fuentes del Principado confirmaron este miércoles que Adif aún no ha liberado esos terrenos de su condición ferroviaria y que por tanto no pueden empezar la obra que pondrá fin a años de espera y desvelos de vecinos y corporaciones langreanas.

Técnicos del administrador ferroviario continúan estos días retirando material de esos terrenos. Se han llevado ya la mayor parte de las vías del viejo trazado en superficie y el balastro, pero aún quedan restos por recoger.

El mismo día que se anunciaba a última hora de la tarde la fecha exacta de inauguración del tramo soterrado, Alejandro Calvo aseguraba que el Principado empezaría la obra de urbanización en junio, pocos días o "una o dos semanas" después de que los trenes comenzasen a circular. Los cálculos han fallado y las labores de Adif para dejar limpios los terrenos y poder liberar el espacio se prolongan ya desde hace casi tres meses.

En el proyecto de obra de urbanización, aprobado y adjudicado hace más de dos años y medio, se contempla la apertura de un gran bulevar, con un paseo peatonal rematado con zonas verdes, carriles bici y distintos elementos de mobiliario urbano. Los terrenos que antes ocupaba la trinchera ferroviaria están llamados a ser un lugar de paseo y esparcimiento en Langreo, pero por el momento toca esperar.

Críticas vecinales

Desde la Plataforma por el Soterramiento de Langreo critican "la falta de información y el oscurantismo" por parte de las administraciones implicadas, tanto el Principado como el Ayuntamiento de Langreo. David García, portavoz de la Plataforma teme que los trabajos no comiencen "como mínimo hasta que acabe el verano, y eso es el 22 de septiembre", aunque no tiene nada claro que esas fechas que se dan extraoficialmente se cumplan. Son años de retrasos y los vecinos ya no se creen nada. También teme García que el proyecto que incluye el bulevar se tenga que modificar debido a los trabajos que se están desarrollando en la zona para la ampliación de la red de geotermia de Langreo. Esta nueva fase en la que se está trabajando desde mayo llevará la geotermia del pozo Fondón hasta un edificio de viviendas en la calle Gregorio Aurre y otro en la calle Pilar Duro. También dará servicio a la nave de Servicios Municipales de Langreo, así como al Centro de Formación de Mantenimiento y Servicios a la Producción, ambos en la zona de Valnalón. Estos trabajos han obligado a cortar la calle Pepila Fernández Duro, en el acceso a la ciudad industrial langreana. "Ahí se ven las conducciones de la geotermia en la solera del terreno, donde han construido una especie de acequia y eso puede obligar a modificar el proyecto de urbanización del soterramiento", explica García.

En la zona trabajan actualmente los operarios de la empresa con la que Hunosa extiende su red de geotermia y los de Adif que siguen retirando materiales de los terrenos liberados con el paso de los trenes por el túnel, pero los vecinos esperan que de una vez sean los trabajadores de la empresa adjudicataria de las obras de urbanización los que lleguen a la zona. Por el momento los trenes circulan soterrados pero Langreo sigue dividido por la trinchera ferroviaria, aunque ya no tenga vías.