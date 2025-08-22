Arranca San Martín reclama más vigilancia policial en el concejo
El grupo municipal de Arranca San Martín en San Martín del Rey Aurelio ha remitido un escrito a las fuerzas de seguridad (Policía Local, Policía Nacional y Guardia Civil) y a las administraciones de las que dependen (Ayuntamiento, Delegación del Gobierno en Asturias y Ministerio del Interior) en el que muestra su "profunda preocupación por la creciente sensación de inseguridad que afecta a nuestro municipio". El concejal de Arranca San Martín, Jonathan García, reconoce el trabajo de los cuerpos de seguridad "pero no podemos ignorar el malestar ciudadano ante una situación que requiere medidas inmediatas". Esa situación, señala, incluye robos, puntos de venta de droga, actos vandálicos, problemas de convivencia o incumplimiento de la normativa de animales de compañía.
Ante esta inquietud, la formación exige que se pongan en marcha las siguientes medidas: refuerzo urgente de las fuerzas de seguridad con aumento de efectivos y patrullas las 24 horas; operativos conjuntos de Policía Local, Nacional y Guardia Civil contra la venta de drogas; sanciones ejemplares a los vándalos y a quienes no cumplen la ley con sus mascotas; agilización en la retirada de coches abandonados y campañas de concienciación cívica ciudadana.
