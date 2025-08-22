Una avería obliga a cerrar la piscina descubierta de Mieres en pleno verano

Una avería obliga al Ayuntamiento de Mieres a adelantar el cierre de la piscina pequeña descubierta de Vega de Arriba.

Según explican desde el consistorio, "un problema en un medidor ha obligado a cerrar esta instalación y, si bien se ha intentado solucionar la situación con carácter de urgencia, la pieza necesaria para arreglarlo no llega a tiempo para la reapertura de la piscina ya que el cierre estaba previsto para el 31 de agosto". La piscina permanece cerrada desde este jueves y ya no volverá a abrir.

Desde el Gobierno local "se lamenta las molestias causadas por esta situación, pero en estos momentos no tenemos alternativa". Eso sí, "la zona verde exterior sí que seguirá abierta tal como estaba previsto hasta finales de mes".

Hace dos décadas que Mieres no tiene piscina al aire libre, tan solo esa pequeña instalación infantil que ahora debe cerrar por avería. La intención del Ayuntamiento es recuperar las piscinas descubiertas. Para ello ya está proyectada la obra de construcción de las nuevas piscinas descubiertas en Vega de Arriba, en la zona verde de la piscina cubierta. La inversión, de 1,1 millones de euros, prevé la puesta en construcción de dos piscinas descubiertas, una grande y otra infantil, así como el traslado del monolito de escalada que se encuentra en un sector aislado de la misma parcela y que pasará a ubicarse en las propias instalaciones de las piscinas, "que se convertirán en un gran espacio de ocio, encuentro, disfrute y deporte en el casco urbano".

Así, según consta en el proyecto técnico, el vaso de la piscina grande (piscina de natación) tendrá una profundidad media de 1,72 metros, con mínima de 1,30 y máxima de 2,06, mientras que la piscina infantil tendrá una profundidad mínima de 0 y máxima de 0,50. En total, la superficie de actuación en las piscinas superará los 2.600 metros cuadrados, (incluyendo aquí ambos vasos, la playa de los mismos, las aceras exteriores), mientras que el monolito de escalada ocupará una superficie de 82 metros cuadrados.