Charlas, árboles y premios en la nueva cita de "Langreanos en el Mundo": estas serán las actividades

La asociación "Langreanos en el Mundo" ya tiene preparada la que va a ser la programación de sus XVII Encuentros Anuales, que culminarán el día 5 de septiembre con la entrega de sus premios, que este año corresponden a la ONG Conceyu de Solidaridá y Xusticia y al investigador Javier Abel Menéndez.

Los actos de los Encuentros de Langreanos en el Mundo comienzan el martes 2, a las 19.30, en la Casa de Cultura "Escuelas Dorado" de Sama. La catedrática de Historia del Arte María Pilar García Cuetos hablará sobre "De los oficios medievales a los gemelos digitales. Salvar Notre Dame en París". Presentará el acto Manuel Llaneza, presidente de la asociación.

Ya el miércoles 3, a las 18.30, en la Casa de los Alberti de Ciaño, se celebrará la junta general ordinaria del colectivo. El jueves 4 de septiembre vuelve uno de los actos más populares de Langreanos en el Mundo, el de la plantación de un árbol con el programa "Raíces de la emigración". Se llevará a cabo en el recinto de la Casa de la Buelga de Ciaño. El encargado de plantar el árbol (está previsto que sea una haya) será Javier Abel Menéndez, premio "Langreanos en el Mundo 2025".

El día "grande" será el viernes 5. A las 11.00 se recibirá a los galardonados en la Torre de la Quintana, en Ciaño, y a mediodía, en el Ayuntamiento de Langreo, en Sama. Ya a las 13.30, tendrá lugar la ceremonia de la entrega de premios, en el salón de actos de LangreHotel, en La Felguera. El galardón distinción solidaria "Falo Cadenas" recae en Conceyu de Solidaridá y Xusticia, ONG langreana, por su trabajo "realizado en Guatemala, combatiendo la marginación social, fomentando la salud". La organización lleva ya impulsando veinte proyectos de cooperación, con una inversión que supera los 769.000 euros. Guatemala, subrayan, "tiene un 70% de la población con menos de 30 años, y el 30% con una pobreza extrema. Es un país que debe afrontar grandes retos históricos", recalcan desde la ONG.

El premio "Langreanos en el Mundo 2025" es para Javier Abel Menéndez, "por su trayectoria en la investigación contra el cáncer, siendo el investigador principal en numerosos proyectos nacionales e internacionales, que han dado lugar a publicaciones científicas en revistas del más alto impacto, todo ello, sin perder sus raíces langreanas".