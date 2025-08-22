Fuentes de Invierno sigue la estela de Pajares con actividades para el verano

El Principado quiere desestacionalizar la actividad en la estaciones de esquí y montaña asturianas. Si hace ya unos años se puso en marcha un programa de actividades durante los meses de julio y agosto en Valgrande-Pajares, en Lena, ahora llega "Veranu en Fuentes" en el complejo invernal allerano, un programa que se desarrollará los dos próximos fines de semana, los que restan de agosto en Fuentes de Invierno.

Senderistas en una de las pistas de Fuentes de Invierno. | LNE

La Consejería de Cultura, Política Llingüística y Deporte impulsa actividades deportivas y de ocio gratuitas en el entorno de la estación allerana "con el objetivo de fomentar el uso del equipamiento más allá de la temporada de nieve y acercar la práctica deportiva a la ciudadanía en un entorno natural privilegiado".

El programa comenzará este sábado, 23 de agosto, con un taller de marcha nórdica. La actividad se repetirá también el día 30, en horario de 10:00 a 12:00 horas, con punto de partida en el aparcamiento de la estación. Esta disciplina deportiva, que combina caminata y técnica de bastones, se recomienda para mejorar la condición física y disfrutar del paisaje de montaña de manera saludable. El taller será impartido por Manuel Ángel Blanco de Senderismo por Asturias y Sonia Menéndez Ramos de la escuela de marcha nórdica "Con2bastones". La actividad está destinada a mayores de doce años y se desarrollará en grupos de un máximo de 15 personas. La duración es de dos horas y se pide a los participantes que lleven ropa deportiva, agua, gorra y calzado apropiado para la montaña.

Actividades familiares

Los domingos 24 y 31 de agosto, será el turno del "geocaching", una actividad de orientación y aventura. En horario de 11:00 a 14:00 horas, los participantes podrán descubrir el entorno natural de Fuentes de Invierno a través de esta práctica lúdica, que aúna deporte, naturaleza y trabajo en equipo en la búsqueda de "tesoros" escondidos con la ayuda de mapas y coordenadas. Esta actividad está diseñada para familias con niños a partir de 6 años. La inscripción para participar en estas actividades es gratuita y puede formalizarse a través de internet. La iniciativa se enmarca dentro del proyecto Asturies, Deporte y naturaleza (ADN).

"Con esta actividad, se busca consolidar las estaciones de montaña como destinos activos durante todo el año, con propuestas que aúnen deporte, naturaleza y turismo sostenible", insiste el Principado.

En Valgrande- Pajares las actividades se prolongan hasta el 14 de septiembre. Este sábado habrá "geocaching" y el domingo se podrá esquiar en hierba. El próximo fin de semana se oferta montañismo, raid de aventura y ruta y clinic de bici de montaña.

Además está abierta la telecabina para uso turístico a ocho euros por persona.