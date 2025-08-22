Mieres destina 400.000 euros a obras de mantenimiento en 17 carreteras

El Ayuntamiento de Mieres, a través del área de Desarrollo Urbano Sostenible que dirige Marta Jiménez, acaba de licitar un proyecto de obras de mejora del firme en varias calles y carreteras del concejo. En concreto, se trata de una actuación que, con un presupuesto previsto de casi 423.000 euros, incluye obras de renovación y asfaltado en 17 carreteras de la zona rural de todo el municipio, llegando a distintos puntos de la zona norte, ladera oeste, Güeria de San Xuan o el valle de Turón.

Este proyecto, informan desde el Ayuntamiento, se enmarca en el plan de inversiones que el consistorio "hace de forma continua y progresiva para mantener las carreteras y calles del concejo que, por su dispersión geográfica, cuenta con una amplia red de vías y accesos a núcleos que hacen necesario un importante esfuerzo inversor para su mantenimiento". En este sentido, desde el Ayuntamiento se trabaja de forma continua en este plan de carreteras que va llegando de forma gradual a todos los núcleos.

Toda la información sobre este proyecto (pliego de prescripciones técnicas, plazos…) se puede consultar en la plataforma de Contratación del Sector Público a la que se puede acceder a través del Perfil del Contratante de la web municipal. El plazo de presentación de ofertas finaliza el 7 de septiembre, tras lo que se contratará esta nueva actuación que tiene un plazo de ejecución de seis meses y busca " lograr disponer de un firme adecuado" para el acceso a las carreteras a reparar, un total de 17 vías repartidas por el concejo "actuándose algunas veces en calles de algunos núcleos de población, realizando si es preciso el acondicionamiento de la red de drenaje longitudinal y transversal", según recoge el pliego de contratación.

Estas obras, explican desde la concejalía de Desarrollo Urbano Sostenible, "complementa otras ya en marcha como las actuaciones de reforma integral en las calles Alfonso Camín y Alas Clarín, con una inversión de 850.000 euros".

El gobierno local asegura que "se seguirá invirtiendo en el asfaltado de calles y carreteras, tanto en el casco urbano como en la zona rural del concejo, dentro del plan de actuación municipal que arrancó ya el pasado mandato y que va avanzando con el objetivo de dar respuesta de forma progresiva a las necesidades existentes en el municipio".

La red de carreteras de Mieres une los más de 500 núcleos de población del concejo. El paso del tiempo hace que las capas de rodadura se vayan estropeando y precisen de reparaciones o de refuerzos que permitan que puedan prestar su servicio.