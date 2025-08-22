De sueño a pesadilla: los jóvenes argentinos estafados que querían ser futbolistas en Asturias

Tres personas han sido detenidas en Asturias por "delitos contra los derechos de los trabajadores y de los ciudadanos extranjeros". Estafaban a "jóvenes futbolistas extranjeros", procedentes principalmente de Argentina, con "falsas promesas de establecerse en el fútbol español". Su sueño de ser futbolistas en España se tornó en pesadilla.

Tal y como ha informado la Policía Nacional, los arrestados "favorecían la entrada de ciudadanos argentinos", amparándose para ello "en un falso proyecto deportivo, en colaboración con un modesto club de fútbol asturiano". El "ideólogo" de la trama, eso sí, está "pendiente de localización", ya que se encuentra en Argentina. Hay al menos seis jóvenes afectados por la estafa, y se busca a más posibles víctimas.

Los hechos han sido puestos en conocimiento de la Fiscalía del Principado, y del Juzgado de Lena, mientras "se continúan gestiones para el esclarecimiento de los hechos y la localización de otros perjudicados". El juzgado de Lena tiene jurisdicción en este concejo, Aller y Quirós.

La investigación, apuntan desde la Policía, comenzó en junio de 2025, cuando recibieron información sobre "la situación en la que estarían viviendo varios jóvenes argentinos, que habrían sido captados en su país de origen bajo la falsa promesa de establecerse formalmente en España como futbolistas". A partir de ese momento, agentes de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de la Jefatura Superior de la Policía Nacional en Asturias, localizaron y toman declaración a un total de seis perjudicados.

Coincidencias

Todos los testimonios recabados coincidieron "en la implicación de un conocido agente de futbolistas argentino", que era la persona que captaba a jóvenes en aquel país para ofertarles un proyecto deportivo en Asturias, que incluía alojamiento, manutención, entrenador personal, nutricionista y colaboración con un club de fútbol para establecerse en España mediante un visado de estudios y la búsqueda de un empleo.

Una vez captados los jóvenes, relata la Policía Nacional, el agente "se reunía con la familia del jugador para convencerles del proyecto y apresurarles al abono de un anticipo de 1.000 euros, ya que, según decía, había plazas limitadas". El coste total del supuesto programa rondaba "entre los 3.000 y 4.000 euros según el caso", teniendo que abonar el resto del dinero cuando llegaran a Asturias a otro de los implicados, hijo del agente.

Además del pago por el "proyecto", tenían que "abonar los gastos del viaje desde Argentina". Para que no tuvieran problemas en el control de fronteras, los afectados eran instruidos, simulando "un viaje de turismo, incidiendo en que no debían hacer referencia al proyecto deportivo".

Una vez llegaban a Asturias, los futbolistas eran recogidos por otros miembros de la trama y derivados a un albergue o a un piso, "propiedades ambas del presidente de un club modesto, pero conocido de fútbol asturiano", cuyo nombre no ha sido desvelado por la Policía. Las condiciones en estos alojamientos "no se correspondían con lo ofertado", ya que los jóvenes tenían que abonar gastos por el alojamiento.

Sin medios de vida

Lo prometido por la trama distaba mucho de lo que se encontraban en Asturias. "La realidad que se encontraron fue que, tras abonar altas cantidades de dinero, solamente se les ofreció manutención y un entrenador que preparaba entrenamientos en las instalaciones del club asturiano, con los pocos jugadores que eran, teniendo que completar la jornada con otros jugadores amateurs de la zona". Los jóvenes "apenas jugaron partidos de preparación ni participaron en pruebas para fichar por algún club". Tampoco "se les tramitó visado de estudios alguno, que les permitiera residir y trabajar, por lo que algunos se quedaron en estancia irregular y sin medios de vida".

Avanzada ya la investigación, se obtuvieron indicios que sustentan las declaraciones de los perjudicados, "por lo que se procedió a la detención de dos personas de nacionalidad argentina" (el hijo del agente de futbolistas y al entrenador personal) y a "otra persona de nacionalidad española" (directivo de un club de fútbol asturiano), como responsables de "dar soporte al falso proyecto deportivo". El ideólogo del proyecto se encuentra actualmente en Argentina pendiente de localización.

Fiscalía argentina

El caso, a través de los mecanismos de cooperación policial internacional, también se ha puesto en conocimiento de la Policía Federal argentina y, a través de la Fiscal de Sala Coordinadora de la Fiscalía General del Estado, como punto de contacto focal, para su traslado a la REDTRAM (Red Iberoamericana de Fiscales Especializados en Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes).La Fiscalía de Argentina ya ha abierto diligencias de investigación.