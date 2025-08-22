Vox reclama la mejora del parque infantil de La Sierra, en Cabañaquinta
"La falta de actuaciones de mejora y mantenimiento en el parque infantil de La Sierra, en Cabañaquinta, ha provocado que este espacio, que debería ser un lugar de recreo para los más pequeños, se haya convertido en una zona con múltiples riesgos y peligros". Es la denuncia del concejal de Vox en el Ayuntamiento de Aller, Juan Antonio del Peño, que insta al equipo de gobierno a que, con carácter de urgencia, "acometa las obras de mejora, acondicionamiento y mantenimiento necesarias, con el objetivo de garantizar que el parque infantil vuelva a ser una zona de recreo segura y adecuada para las familias".
