Más de 450 mayores alleranos celebran su encuentro anual

Más de 450 personas mayores celebraron su encuentro anual en Llanos. Es una reunión organizada por la Asociación de Mayores de Aller (Amaller), toda una fiesta en la que no faltó la paella y el baile.

El encuentro de Amaller es uno de los momentos más esperados del año por los socios del colectivo. En esta edición, la reunión tuvo lugar en Llanos, con un día que empezó amenazando orbayu pero que acabó despejado por completo.

La gastronomía estuvo muy presente, con paella para los asistentes, además del "bollu preñáu" y de la casadiella casera. Con el vino "se brindó por la amistad y los buenos momentos compartidos".

La música también fue protagonista. Primero con las gaitas, luego con el baile que animó "Luis y sus teclados", "el colofón perfecto para la celebración". La presidenta de Amaller, Sole Serrano, dirigió durante el encuentro unas palabras a los asistentes, agradeciendo su asistencia y subrayando la importancia de "mantener viva esta tradición". La jornada terminó con el deseo de poder seguir compartiendo este encuentro "muchos años más". n