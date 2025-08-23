Más de 450 mayores alleranos celebran su encuentro anual
La fiesta organizada en Llanos por Amaller tuvo gastronomía y música
L. Díaz
Más de 450 personas mayores celebraron su encuentro anual en Llanos. Es una reunión organizada por la Asociación de Mayores de Aller (Amaller), toda una fiesta en la que no faltó la paella y el baile.
El encuentro de Amaller es uno de los momentos más esperados del año por los socios del colectivo. En esta edición, la reunión tuvo lugar en Llanos, con un día que empezó amenazando orbayu pero que acabó despejado por completo.
La gastronomía estuvo muy presente, con paella para los asistentes, además del "bollu preñáu" y de la casadiella casera. Con el vino "se brindó por la amistad y los buenos momentos compartidos".
La música también fue protagonista. Primero con las gaitas, luego con el baile que animó "Luis y sus teclados", "el colofón perfecto para la celebración". La presidenta de Amaller, Sole Serrano, dirigió durante el encuentro unas palabras a los asistentes, agradeciendo su asistencia y subrayando la importancia de "mantener viva esta tradición". La jornada terminó con el deseo de poder seguir compartiendo este encuentro "muchos años más". n
- Investigan siete robos en pisos de Laviana por el método del 'bumping
- Laviana, una jira multitudinaria: 'Es un día marcado en el calendario del concejo
- Ni regar huertas ni llenar piscinas: las seis prohibiciones impuestas en Mieres por temor a la sequía
- La 'Y' de Bimenes no arranca: la vía, que costó 159 millones, sigue con menos tráfico que la carretera de Villoria tras una década en servicio
- Los astilleros del Nalón echan humo: las peñas del Descenso Folklórico ultiman las embarcaciones que saldrán al río este sábado en Laviana
- Los chalecos festivos de Elvis Presley para el Descenso Folklórico del Nalón encallan en la aduana
- Corte de tráfico por obras en Langreo: estos son los tramos y las paradas de autobús afectadas
- La oficina del Plan General de Mieres abre hoy para informar a los vecinos: estos son los horarios