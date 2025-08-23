Llegan más mejoras para el futuro centro cultural de Turón

El pozo San José sigue siendo objeto de mejoras para convertir Turón en un referente artístico y cultural del valle. En este caso, Hunosa ha comenzado las obras de instalación de aseos para el público. Se trata de una actuación más de las que Hunosa lleva a cabo para recuperar este emblemático pozo. La inversión en la obra, que comenzó estos días, se acerca a los 30.000 euros y muestra la apuesta de la entidad por la reconversión de antiguos espacios mineros.

Visita a una exposición en el pozo San José. | LNE

Además, esta no es la única obra proyectada en el pozo San José. Está previsto que las próximas actuaciones sigan en la línea de recuperación de la historia y el legado minero. Para ello, se actuará en la Casa de Máquinas. En la actualidad está ya abierta y se utiliza como espacio de eventos y exposiciones. Pero la idea es que se repongan los cristales rotos por actos vandálicos y la pintura del interior del edificio para, más tarde, hacer lo mismo con el exterior.

Hasta este momento, el pozo San José ya ha acogido dos exposiciones, además del acto de Santa Bárbara del año pasado en el que se mostró el potencial del centro al decorarlo con grandes paneles que contenían fotos de José Muñiz que mostraban la realidad de Turón a través de su cámara.

La primera de las exposiciones fue la llamada "Pioneras, las mujeres del carbón". Este proyecto ofreció un recorrido en imágenes que documenta la presencia y contribución femenina al sector. Tras esa primer exposición llegó "Filatelia Minera. Colección de Salvador González Solís", una muestra producida por el Museo de la Siderurgia y la Minería de Castilla y León que recrea la historia de la minería a través de los sellos.