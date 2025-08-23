Llegan más mejoras para el futuro centro cultural de Turón
Hunosa inicia obras para dotar de aseos el pozo San José y prevé actuar en la Casa de Máquinas
Javier Canal
El pozo San José sigue siendo objeto de mejoras para convertir Turón en un referente artístico y cultural del valle. En este caso, Hunosa ha comenzado las obras de instalación de aseos para el público. Se trata de una actuación más de las que Hunosa lleva a cabo para recuperar este emblemático pozo. La inversión en la obra, que comenzó estos días, se acerca a los 30.000 euros y muestra la apuesta de la entidad por la reconversión de antiguos espacios mineros.
Además, esta no es la única obra proyectada en el pozo San José. Está previsto que las próximas actuaciones sigan en la línea de recuperación de la historia y el legado minero. Para ello, se actuará en la Casa de Máquinas. En la actualidad está ya abierta y se utiliza como espacio de eventos y exposiciones. Pero la idea es que se repongan los cristales rotos por actos vandálicos y la pintura del interior del edificio para, más tarde, hacer lo mismo con el exterior.
Hasta este momento, el pozo San José ya ha acogido dos exposiciones, además del acto de Santa Bárbara del año pasado en el que se mostró el potencial del centro al decorarlo con grandes paneles que contenían fotos de José Muñiz que mostraban la realidad de Turón a través de su cámara.
La primera de las exposiciones fue la llamada "Pioneras, las mujeres del carbón". Este proyecto ofreció un recorrido en imágenes que documenta la presencia y contribución femenina al sector. Tras esa primer exposición llegó "Filatelia Minera. Colección de Salvador González Solís", una muestra producida por el Museo de la Siderurgia y la Minería de Castilla y León que recrea la historia de la minería a través de los sellos.
Suscríbete para seguir leyendo
- Investigan siete robos en pisos de Laviana por el método del 'bumping
- Laviana, una jira multitudinaria: 'Es un día marcado en el calendario del concejo
- Ni regar huertas ni llenar piscinas: las seis prohibiciones impuestas en Mieres por temor a la sequía
- La 'Y' de Bimenes no arranca: la vía, que costó 159 millones, sigue con menos tráfico que la carretera de Villoria tras una década en servicio
- Los astilleros del Nalón echan humo: las peñas del Descenso Folklórico ultiman las embarcaciones que saldrán al río este sábado en Laviana
- Los chalecos festivos de Elvis Presley para el Descenso Folklórico del Nalón encallan en la aduana
- Corte de tráfico por obras en Langreo: estos son los tramos y las paradas de autobús afectadas
- La oficina del Plan General de Mieres abre hoy para informar a los vecinos: estos son los horarios