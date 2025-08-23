La Oficina de Información del PGO de Mieres atendió más de medio centenar de consultas en los tres primeros días

La Oficina de Información del Plan General de Ordenación (PGO) de Mieres atendió en los tres primeros días más de medio centenar de consultas. La mayor parte de las dudas han sido presenciales, pero alrededor de una decena de ellas se recibieron a través del correo electrónico habilitado para ello.

Desde el consistorio mierense valoran positivamente estos primeros días. "Se trata de una cifra importante, más teniendo en cuenta que estamos en pleno mes de agosto y que este servicio se puso en marcha el pasado martes", indican desde el Ayuntamiento de Mieres. La oficina estará en funcionamiento hasta que finalice el periodo de información pública el próximo 22 de octubre en horario de lunes a viernes de 10.00 a 14.00 horas y las tardes de los martes y jueves en horario de 16.00 a 20.00 horas

Además, está previsto que a partir del mes de septiembre este servicio llegue a los pueblos del concejo. El Ayuntamiento ha confirmado que hará reuniones informativas con los vecinos y que también tendrán encuentros con con colectivos y movimientos sociales. “La oficina es el primer paso pero tenemos previsto un paquete de iniciativas para informar y explicar el Plan con luz y taquígrafos, para que cualquier persona pueda acceder a la información, realizar consultas o presentar alegaciones”, recalcó la concejala responsable del área de Desarrollo Urbano Sostenible, Marta Jiménez.

Marta Jiménez y Teresa Iglesias revisan los paneles de la Oficina de Información del PGO en Mieres / David Orihuela

En esta línea, la edil indicó que "la transparencia y la participación son la base de este proceso”. Es por ello, que los técnicos que atienden al público también ayudan a los vecinos a redactar las alegaciones al PGO que consideren oportunas y que deben entregar por registro en el Ayuntamiento. También se ha instalado allí un ordenador con acceso al público en el que se puede consultar todo el Plan.

La rehabilitación de vivienda, la regeneración urbana, movilizar suelo disponible para construir "400 nuevas viviendas a precio asequible" o el desbloqueo de Oñón, Requejo o La Villa son algunas de las acciones previstas en el Plan General de Ordenación. También busca promover la accesibilidad, apostar por la actividad económica para generar empleo y proteger la actividad industrial.

El Ayuntamiento ha sentado las bases y los planes para el futuro. “El Plan General de Ordenación de Mieres apuesta por un urbanismo moderno y sostenible: el futuro pasa por crecer hacia dentro, por regenerar antes de expandir. Es coherente con una visión descentralizada del concejo, apostamos por mejorar la calidad de vida en la ciudad y en los pueblos”, apuntó Jiménez.

Y también se han marcado los objetivos que se quieren alcanzar con este PGO. “Nuestros objetivos son ganar población, ofrecer calidad de vida, captar inversiones empresariales para crear empleo y este Plan General es un paso en la buena dirección. Por ello queremos resolver todas las dudas y ofrecer toda la información para hacerlo de la mano de la ciudadanía”, destacó la concejala.