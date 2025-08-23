Reabierta "con precaución" la senda que sube a Brañagallones

El Servicio de Emergencias del Principado de Asturias comunico ayer que se iba a abrir, "con precaución", la senda de Brañagallones, que parte desde la localidad casina de Bezanes y llega a la vega donde se encuentra el refugio, uno de los principales atractivos del Parque Natural de Redes. Tres kilómetros de la ruta se han visto seriamente dañados por un incendio que obligó a desalojar la zona el fin de semana. El 112 advierte de que pueden producirse "caída de piedras o desprendimientos" en la zona.