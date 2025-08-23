San Martín asfalta una carretera y tres calles de El Entrego

San Martín del Rey Aurelio ha iniciado las obras de asfaltado de tres calles de El Entrego y de la carretera de El Burganeo. Los trabajos los ejecuta la empresa Pavitek, que resultó adjudicataria de un contrato por valor de 147.468 euros con cargo al remanente de tesorería. El plazo de ejecución de las obras es de dos meses.

La intervención en Burganeo tiene como finalidad solventar las deficiencias del pavimento en cuatro tramos que presentan un deterioro importante y ganar en seguridad vial. «Es una obra que desde el Ayuntamiento consideramos necesaria y que ha sido también demandada por los vecinos de la zona. La reparación mejorará la conducción, el tránsito fluido de vehículos y la seguridad vial», explicó el concejal de Urbanismo y Medio Rural, Jairo García. Las mismas necesidades que se presentan en Burganeo «se dan en otros pueblos del concejo», de ahí que desde el Ayuntamiento «vamos a seguir interviniendo con toda la diligencia posible en la reparación de otros viales y caminos, preocupados por mejorar su estado, de acuerdo siempre a las posibilidad económicas y según criterios de prioridad», añadió el edil.

En Burganeo se aplicará una capa de 5 cm de nuevo pavimento sobre el firme existente, con el objetivo de mejorar la seguridad y el confort de la vía tanto para conductores como para peatones.

Una vez que finalicen los trabajos en la carretera de Burganeo se intervendrá en El Entrego. En la avenida del Nalón, en el tramo comprendido entre la calles Albéniz y Alejandro Casona, en una extensión de 260 metros; y en la totalidad de la calle Albéniz, de 345 metros. «Son dos calles principales, con bastante tránsito de vehículos, donde vamos a acometer una intervención general de renovación del pavimento para reparar numerosos baches y mejorar las condiciones de circulación para el tráfico», argumentó García.

También se pavimentará la calle Los Ángeles, igualmente deteriorada y con un total de 388 metros, que da acceso al colegio Sagrada Familia, por lo que es una zona especialmente transitada a diario por coches del profesorado y los padres y madres del alumnado. Con estas actuaciones se pretende mejorar la calidad de la infraestructura viaria del concejo y facilitar la circulación en estas zonas clave del municipio, contribuyendo a una movilidad más segura y eficiente.

Los trabajos se enmarcan dentro del acuerdo de inversiones con cargo al remanente pactado por PSOE, IU y Arranca San Martín que se aprobó en octubre de 2024. n