Santa Bárbara, en San Martín, celebra las fiestas de El Pote

El valle de Santa Bárbara, en San Martín del Rey Aurelio, celebra este fin de semana las fiestas de El Pote, en honor a San Bartolomé. Los actos comienzan a las 17.00 horas de esta tarde con pasacalles y juegos infantiles en el "prau" de la fiesta. A las 22.30 horas habrá verbena con el grupo "Tatoo".

El domingo, el programa festivo arranca a las 10.30 horas con el IX Mercáu artesanal, con múltiples actividades durante toda la jornada. A las 11.00 horas actúa "L’Espeteyu", y a las 12.30 comienza la misa cantada, con la participación de la coral Santa María de Lieres. A continuación, la puya’l ramu y la entrega del "Pote de oro" a Julio González por su labor en pro de las fiestas. A la hora de comer habrá paella popular por encargo. Por la tarde, maratón de tute y parchís, taller de baile asturiano, los "Pandereteros d’anguañu" y la tercera verbena, con el trío "Fusión". El lunes, a partir de las 19.00 horas se celebrará la tradicional jira y a las 22.00 horas, verbena con "Cuarta Calle".