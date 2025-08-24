Un concurso de matemáticas en el "Hollywood" chino: el calculista langreano Alberto Coto suma nuevas experiencias en Asia

El calculista langreano Alberto Coto sigue sumando experiencias y nuevos proyectos en Asia. Y más en concreto en China. Tras la concesión del Premio Internacional de la Paz "Gusi", el equivalente a los "Nobel" en el continente asiático, el matemático ha organizado, en colaboración con la China Movie Metropolis (CMM), el Hollywood chino, un torneo internacional de cálculo mental y ha suscrito un convenio de colaboración con la Hengxing University, ubicada en la ciudad de Qingdao.

Esta fue su primera experiencia en el gigante asiático. "La experiencia fue muy reveladora y potente. Independientemente de estar con la China Movie Metropolis, también visitamos una compañía de nuevas tecnologías. Tenemos un convenio también con la Hengxing University y me sorprendió muchísimo. La propia universidad es como una ciudad. Allí tienen desde primaria a estudios universitarios con unas aulas espectaculares y una tecnología muy avanzada", comenta Coto.

La colaboración de la universidad con la plataforma de cálculo mental que tiene este langreano busca crear unos vínculos que permitan celebrar más torneos internacionales allí. "Ellos buscan, de alguna manera, abrirse más. Como nosotros organizamos distintas competiciones a través de nuestra web ellos estaban interesados en unir estos torneos de cálculo mental con su centro", relata el langreano.

Alberto Coto con Xiaoyan Wang, su representante en China / LNE

Por el momento, el próximo 2026 la universidad volverá a acoger otra competencia internacional, pero con cambios respecto a la de este año. "Para el año que viene vamos a tener un segundo torneo en China. No será como esta primera edición. La idea es que sea un torneo grande en el que vayan estudiantes también de diferentes países y ellos aporten parte de su población estudiantil", adelanta el calculista.

Además, cambiará su modelo híbrido en la final, combinando formato online y presencial, y se desarrollará toda la fase final allí. "Este año los estudiantes de varios países participaron en la plataforma varios días antes. Ellos hicieron las mismas pruebas que luego realizaron in situ los estudiantes chinos. Se hizo como una especie de prueba piloto y fue, también, por la diferencia horaria. Mientras allí participaban a las 11.00 de la mañana, aquí eran las cinco de la madrugada. La idea es que el año pasado puedan ir los estudiantes allí a competir", indica el matemático.

Primer contacto

Esta primera toma de contacto con China ha sido un éxito. "Hemos tenido mucho éxito. El cálculo mental en China no es muy conocido por la gente. Creo que a raíz de este tipo de iniciativas puede empezar a desarrollarse más este método. Podrá hacerse más conocido y ayudar a que haya cada vez más alumnos chinos", explica Xiaoyan Wang, la representante de Alberto Coto en China.

En esta línea, Coto desgranó algunas diferencias entre el gigante asiático y España. "Ellos son más meticulosos. Visité un aula de primaria y me llamó la atención que no había ruido, todo era silencio. Tienen distintos valores. No digo que sean ni mejores ni peores, pero creo que, en determinados momentos, nos convendría recuperarlos. Y en el tema de cálculo mental ellos lo valoran mucho. Lo ven como parte del currículum y como una herramiena que les va a abrir puertas para el desarrollo de su mente en cuanto a la ciencia y la tecnología, que es lo que más les motiva ahora en el tema tecnológico", resume el calculista langreano.