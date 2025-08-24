El "doctor milagro": así es el trabajo del pediatra lenense que ha mejorado la calidad de vida de más de 2.000 niños en Guatemala

Germán Rodríguez volvió, como todos los veranos, de Guatemala "con el alma lleno de alegría, de satisfacción y de gratitud a todos los que ayudan". Desde finales de junio hasta primeros de agosto, este pediatra de Carabanzo, un auténtico "doctor milagro", cierra las puertas de su consulta privada en Mieres y va la zona del Quiché para ayudar a los más desfavorecidos.

Sin embargo, a veces se encuentran problemas, sobre todo al llegar al país. "Este años cuando llegamos encontramos algo de rechazo, sobre todo en las zonas donde no me conocen, porque piensan que somos 'gringos' (estadounidenses). Pero después, a la zona a la que voy yo ya no tengo problema porque soy muy conocido y ya sabían que llegaba el médico español a ayudar", comenta Rodríguez, creador de la Fundación Sira, con la que gestiona todos estos trabajos.

Este verano ha tratado a más de 600 niños y niñas de distintas enfermedades como el labio leporino, la espina bífida, malformaciones y falta de extremidades. "Es una campaña muy dura la que estamos realizando, pero qué frutos está dando. En todos estos años ya hemos mejorado la calidad de vida de más de 2.000 niños. Solo este año, por ejemplo, hemos puesto alrededor de 25 gafas para mejorar los problemas de visión", indica el pediatra.

Además de a los niños, también atienden a adultos para solucionar los problemas que tienen. "Si tienen algún también se lo solucionamos. Este verano operamos a 3 que tenían hernias. Algunos las tenían tan grandes que en el momento en el que se ponían de pie, estas les bajaban casi hasta la rodillas", explicó el médico.

Una de las afecciones que se encuentra con más asiduidad es el labio leporino. "Este verano operamos a 40 niños de labio leporino y ya son más de 600 a los que hemos operado de esta malformación. Las madres no toman la vitamina B9, que es el ácido fólico, por culpa de los pastores evangélicos que dicen que si los niños nacen así es porque es pecado del padre o de la madre y tienen que aceptar lo que Dios les mande", resume Rodríguez.

Para evitar esto, se llevan distintas acciones en esta zona del Quiché. "Últimamente han disminuido los niños que nacen con estos defectos. Esto es gracias a los programas que llevamos a cabo con las autoridades de los poblados. Allí les indicamos que las niñas, a partir de su primera menstruación, tienen que tomar el ácido fólico. Para ello les explicamos que el ácido fólico no es un medicamento sino una vitamina", subraya el lenense.

Con los niños que llevan prótesis, se realiza un seguimiento cada año. "Todos los años les reviso las prótesis porque casi siempre tengo que cambiársela. Los niños crecen y, aparte de ponersela, acudimos para revisarlas, es una forma de seguir al paciente. Para nosotros es una alegría ver correr a todos esos pequeños que antes no podían", sostiene el médico.

El caso de Yenifer

Yenifer es una niña de 8 años que tenía cataratas congénitas y que, con las intervenciones, puede ver bien. "Lo de Yenifer fue un milagro. Con 25 días de vida, una bala perdida le arrancó la pierna izquierda y la madre la abandonó con su hermano de dos años. Ambos se quedaron con el padre, que era alcohólico. Yo la encontré en la Ciudad de los Niños y tras la ayuda de un pastor evangélico de Sevilla pudimos lograr que se operase", añade el pediatra.

El proceso se aceleró y la pequeña ya ve perfectamente. "Cuando la trasladamos al Hospital Roosevelt, que es donde podíamos operarla, mis colaboradores me ayudaron. Ahora ya le hemos tomado las medidas para la prótesis para ponersela. Este año hemos podido hacer maravillas gracias al apoyo del Club Rotary de Guatemala", aclara Rodríguez.

Para lograrlo, tiene ayuda de gente de todo tipo: desde estudiantes de quinto de Medicina de la Universidad de Oviedo hasta la embajadora española en el Guatemala, María Clara Girbau. "Los alumnos que vienen a ayudarnos y dejan sus vacaciones son maravillosos. Y allí en Guatemala hay médicos y enfermeros que darían la vida por mí, hasta un taxista que es el que me lleva a todos los sitios. Aquí no soy nadie, soy Germanín de Carabanzo, pero allí me reciben ministros, la embajadora española y todo tipo de autoridades", matiza el médico.

Cirujanos cubanos

En cuanto al equipo, los que más le ayudan son los cirujanos cubanos que se encargan de hacer las operaciones gratis. "Hay grupos de médicos que van desde Cuba pagados por los propios gobiernos, para trabajar en los países de Centroamérica y Sudamérica. Es un ingreso muy importante para las arcas cubanas, y a nosotros nos ayudan mucho por operan gratis. El problema que tenemos es la escasez de material, allí no tienen y es lo que nosotros aportamos para llevar a cabo las cirugías", precisa el pediatra lenense.

Para poder afrontar los gastos, en la web de la Fundación Sira, creada por Germán Rodríguez en 2011, se indican los pasos para poder realizar una donación, pero también tienen otras vías. "Nosotros también hacemos rastrillos solidarios con artesanía guatemalteca que traemos para vender aquí en Asturias. Los hacemos en todos los sitios donde me dejen. También vendemos cuadros y esculturas de artistas. Todo lo que sacamos es para pagar nuestro viaje y estancia y los materiales que se usan en el día a día para las cirugías", señala Rodríguez.