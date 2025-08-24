Doscientas personas en el dispositivo de seguridad de la fiesta fluvial lavianesa

El récord de participación y de asistencia al Descenso Folklórico también se tradujo este año en un aumento de las personas encargadas de velar por la seguridad en la fiesta. Fueron más de 200 entre voluntarios de Protección Civil y personal de la Guardia Civil, la Policía Local y empresas de seguridad privada. Además, también se dio un impulso a todo lo relacionado con la atención sanitaria a los participantes. En una fiesta como el Descenso, con un largo desfile y luego entrada al río Nalón, son habituales los pequeños cortes, torceduras de tobillos o golpes. En total hubo ocho ambulancias, cada una con su correspondiente personal sanitario. Todos ellos estuvieron desde primera hora de la mañana, y hasta que la última persona salió del río Nalón.