Fallece el empresario langreano Juan Fernández, ingeniero de minas y notable constructor en Canarias

Juan Jesús Fernández Sánchez, empresario asturiano del sector de la construcción y la corrosión, falleció este sábado en Las Palmas de Gran Canaria a los 78 años después de luchar durante el último año contra una enfermedad. Ingeniero de minas de formación, trabajó en las minas de fosfato en el Sáhara y fundó en Gran Canaria sus empresas de ingeniería de corrosión y de construcción de túneles, responsable de obras notables en Canarias como los túneles de Mogán, Tenoya o Valverde y en la actualidad, ya en manos de dos de sus hijos, de la apertura de ocho túneles de la segunda fase de la carretera de La Aldea o una galería de toma de agua del proyecto de la central hidroeléctrica del Salto de Chira.

Nacido en Sama (Langreo) en 1947, Juan Fernández se crió en un pueblo de la cuenca minera en una época en la que el carbón minero estaba en auge, lo que sembró en él el interés por ese sector. "Estudió ingeniería de minas porque quería vivir como los que mejor vivían entonces, que eran los ingenieros", relata uno de sus hijos. Trabajó en los talleres de las minas y en 1976 el Instituto Nacional de Industria (INI) le ofreció ir a Fosfatos de Bucraa, en el Sáhara, a trabajar como encargado de la cinta -de 100 kilómetros- de transporte de minerales de la mina hasta el puerto de El Aaiún. A los ingenieros, para no trasladar allí a sus familias le ponían casa en Las Palmas de Gran Canaria y se iban en avioneta los lunes y volvían los viernes, de ahí su llegada a la isla.

Vida en Gran Canaria

Estuvo cuatro años en la mina y al acabar, lejos de volver a su Asturias natal, se quedó en Gran Canaria, primero como gerente de una empresa de informática y después desarrollando distintas actividades en el campo empresarial con negocios en España, Cuba y Marruecos. En los años 80 primero montó IPC, una empresa de ingeniería de corrosión, y después en 1992 conformó PTV, la empresa de obras subterráneas. Ambas fueron el origen de la empresa Construcción, Corrosión y Medio Ambiente (CCMA), constituida a principios de los 2000.

Con sus distintas empresas, Juan Fernández fue artífice de históricas obras en Canarias como cuatro de los ocho túneles de la GC-1 entre la capital y Mogán, el túnel de la carretera de la GC-2, o el de Valverde, en El Hierro. También operó en territorio peninsular con la construcción de los túneles de Roda de Bará y Viella, en Cataluña.

El empresario se jubiló en 2012 y la dirección de su empresa pasó a manos de sus hijos Juan Jesús y Julián -tuvo tres hijos más-, quienes han llevado la compañía a obras tan emblemáticas como la carretera de La Aldea, el Salto de Chira, el Anillo Insular de Tenerife o los túneles de Tirajafe, en La Palma. Aunque él nunca se desvinculó ya que durante la última década se dedicó a asesorar a sus hijos. También a viajar, a comer bien y a disfrutar de una Canarias donde, según sus palabras, "se vive muy bien, es un paraíso".