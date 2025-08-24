Felechosa y Caleao, otra vez hermanados: así fue la marcha anual entre Aller y Caso

Los vecinos de Felechosa, en Aller, volvieron a cumplir con la tradición que, cada verano, los une con la localidad casina de Caleao, con la que comparten zona de pastos. Sesenta senderistas se animaron este fin de semana a participar en la marcha, que cumple ya 41 ediciones. La cita sirvió para homenajear a Luis Tejón Hevia, "Cholo", de 78 años, uno de los caminantes más veteranos.

La marcha partió este año desde La Raya (Aller). Se atravesó la Raya de Valmartín, para entrar en el concejo de Caso, pasando por el Mayáu La Escosura, La Fontona y llegar finalmente a Caleao, a través del sendero de Los Arrudos. Una vez ya en el pueblo casín, los sesenta senderistas participaron en una comida de hermanamiento con vecinos de la zona, con baile a continuación.