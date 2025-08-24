Último día del Regodón en Laviana tras las actuaciones de Grison y "Manny Calavera"
Vicente Díaz, "Infames", Silvia Joyanes y "Cassettres" ponen hoy la música en el festival
La madrugada del viernes al sábado fue para Grison, el músico y humorista de "La Revuelta", mientras que la noche del sábado al domingo los protagonistas fueron "Manny Calavera", la fusión de rock y ritmos mexicanos. El festival Regodón, paralelo a la fiesta del Descenso Folklórico, continuará hoy, bajando eso sí un poco las revoluciones. El recinto –con entrada gratuita– ubicado en el parque del centro de la Pola abrirá a mediodía, con sus puestos de comida y bebida. A las 13.30 habrá música tradicional, con la voz de Vicente Díaz. Ya por la tarde, desde las 18.00 horas será el turno del concierto de "Infames", a continuación de los cuales actuará Silvia Joyanes. Los encargados de cerrar la programación festiva serán los integrantes de "Cassettres".
