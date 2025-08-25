El Centro Asturiano de Torrevieja, un buen amigo de Morcín

Enrique Fernandez Valdés, "Quique", morciniego presidente del Centro Asturiano de Torrevieja, nacido en El Acebal, visitó hace unos días el concejo del que es natural, acompañado por varios directivos de la institución que preside. El objetivo del encuentro fue el de informar de los actos que organizarán allí en diciembre, con motivo de la festividad de Santa Bárbara, patrona de los mineros, y en los que homenajearán al concejo de Morcín.

Quique nació en El Acebal, en la parroquia de La Foz de Morcin, en 1956, el mismo año en que se fundó la Hermandad de La Probe, entidad en la que ejerció como secretario desde enero de 1980 hasta mayo de 1981.

El 29 de junio de 1981 se marchó a vivir a Torrevieja, a bordo de su Seat Panda Rojo, acompañado por sus padres Germán Fernández Cerra, nacido también en El Acebal, y Maximina Valdes Cantora, natural de la localidad de Argandenes (Piloña).

Quique Fernández vivió sus primeros 25 años en El Acebal y lleva sus últimos 44 en Torrevieja. Fue socio fundador del Centro Asturiano en 1983. Aprendió a jugar a la cuatreada en la antigua bolera del Bar Minero y después en la del parque y participó en la construcción de una bolera en Torrevieja en abril de 1983. En la visita al Ayuntamiento de Morcín y al Museo Etnográfico de La Lecheria, Fernández estuvo acompañado por sus compañeros de junta directiva Pedro Busta, vicepresidente, y José Antonio Fernández y Luis Pereda, vocales.