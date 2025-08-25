El esperado Toreu del Santu, el domingo 31 en Piñeres (Aller)

El tereu del santu del año pasado.

El tereu del santu del año pasado. / Ana Bernardo

L. Díaz

Piñeres (Aller)

La localidad allerana de Piñeres celebra este próximo fin de semana, entre el viernes 29 y el domingo 31, sus fiestas del Toreu del Santu, que incluyen una de las más pintorescas procesiones que se celebran en Asturias.

La programación comienza el viernes 29, con el chupinazo y a las 23.00, la primera verbena con el grupo "Vibe" y el DJ Lins. Ya el sábado 30, a las 13.00, e inicia la sesión vermú con la música de Silvia Joyanes. Para comer habrá pulpada, pinchos y la entrega del "bollu" a los socios. Por la tarde, desde las 17.00, será el turno de los juegos infantiles, los pintacaras y el concurso de tortillas de las fiestas. A las 18.00 se inicia el maratón de tute y parchís, y por la noche, concierto de la cantante Sara Cangas.

El día más esperado será el 31 de mayo. A las 11.30 se inicia el pasacalles con la banda de gaitas "El Gumial", a mediodía la misa y a continuación, la esperada procesión con el toreu del santu, en el que un joven baila frente a la procesión enarbolando una bandera. Después, el baile con "Folklore Ayerán" y la puya’l ramu. A las 14.30 se entregará el premio "Toreu del Santu a la tradición" y la paellada. Por la tarde, romería con "La Movida" y "Nueva Onda" n

