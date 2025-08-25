Mieres se prepara para evitar los fuegos: 100.000 euros para su plan de prevención

El Ayuntamiento de Mieres tiene en marcha las actuaciones previstas para este año 2025 en el Plan Local de Prevención contra Incendios Forestales. Este documento se aprobó hace unos meses y sienta las bases de las acciones a seguir para intentar minimizar el riesgo de incendios con iniciativas a desarrollar en los montes del concejo.

En este sentido, los trabajos adjudicados para esta anualidad, con casi 100.000 euros de presupuesto están cofinanciados a través de una ayuda FEADER mediante un convenio de colaboración con el Principado. Las actuaciones se centran en la limpieza manual de senderos, la realización de fajas auxiliares de pista, aprovechando las infraestructuras viarias existentes, y fajas perimetrales a zonas arboladas como cortafuegos, la limpieza de la capa de rodadura de pistas o las rozas en distintas zonas.

El Ayuntamiento de Mieres destacó la importancia de tomar medidas a corto plazo, pero también de abordar los cambios estructurales que supone afrontar el cambio climático, siguiendo la misma línea de actuación del Gobierno del Principado. “El Principado y los Ayuntamientos tenemos que tomar medidas en la misma dirección", incidió el alcalde, Manuel Álvarez.

En el consistorio tienen claro cuales son las prioridades a las que tienen que hacer frente. "Tenemos que impedir que los montes se conviertan en matorrales, porque son bombas de relojería para los incendios. También hay preparar los servicios públicos para el cambio climático porque no puede ser que en Asturias haya colegios, residencias de personas mayores o centros para personas dependientes sin medios para combatir el calor. Y por último, debemos preparar también las ciudades para esta nueva realidad, impulsando un urbanismo más sostenible, priorizando las zonas verdes y arboladas", aseveró el regidor.

Para ello, desde Mieres piensan en verde. "Hay que contar con corredores verdes y áreas fluviales, porque esto será de gran ayuda para combatir el aumento de temperaturas. También habrá que valorar otras medidas como impulsar cubiertas vegetales en los edificios", sentenció Álvarez.