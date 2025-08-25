Turón, unido para limpiar sus sendas: una treintena de personas ayuda a adecentar las rutas del valle mierense

Treinta personas participaron este fin de semana en la limpieza ambiental de la zona alta de la senda verde de Turón. La actividad estuvo organizada por la concejalía de Medio Ambiente que dirige Teresa de la Fuente en colaboración con el Grupo de Montaña San Bernardo.

Esta iniciativa sirvió para atender las peticiones de los vecinos de Turón que llevaban años denunciando el abandono que hay en el valle. Aunque queda trabajo por hacer, este es el primer paso para lograr el objetivo que se marcaron desde el Ayuntamiento con esta limpieza: dejar este espacio libre de los residuos que generan un impacto negativo en la naturaleza y que contaminan los ecosistemas.

Para poder llevarla a cabo se han proporcionado todo tipo de materiales como bolsas, guantes o pinzas para recoger los residuos. El instrumental ha sido cedido por Cogersa para recoger todos los residuos y la basura encontrada durante el trayecto a pie entre la Güeria de Urbiés y el Pozu San José.

Con estas actividades, el Ayuntamiento de Mieres busca sensibilizar a los mierenses sobre la importancia de mantener y cuidar el medio ambiente y la naturaleza. Además, de mostrar cómo disfrutar de recursos naturales como las sendas, pero sin impactar en su ecosistema y sin generar residuos.

Desde la concejalía de Medio Ambiente agradecieron la participación de los treinta voluntarios que se acercaron a participar en esta tarea de forma desinteresada. De igual forma, destacaron la implicación del grupo de montaña para impulsar esta limpieza ambiental en un espacio emblemático como la senda verde de Turón.