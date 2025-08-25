El XXXV Certamen del quesu Casín contará tan solo con dos productores: esta será la programación de la jornada

Caso acoge el próximo sábado una de las fiestas gastronómicas más destacadas del calendario asturiano, el certamen del quesu Casín, que este año cumple su edición número 35. La cita se celebrará con dos únicas queserías adscritas a la Denominación de Origen Protegida (DOP), después del cierre de "La Corte", en Tanes, solo elaboran quesu Casín la quesería de Redes, en Campo de Caso, y Ca Llechi, en el vecino concejo de Piloña.

La cita está organizada por el Ayuntamiento de Caso y el Círculo Gastronómico de los Quesos Asturianos y tiene por objetivo fomentar el quesu Casín y promover su consumo a través de la unión de gastronomía, turismo y pequeños productores.

Las actividades comenzarán a las diez de la mañana con la recogida de los platos y postres participantes en el concurso de cocina con quesu Casín de Denominación de Origen Protegida. Hay categorías de profesional y aficionados. Media hora después, a las 10.30 horas, se abrirá el certamen en el mercado de ganado de El Campu, la capital del concejo de Caso. Ahí estarán las dos queserías participantes, que venderán su producto, pero también habrá mercado tradicional con más de 25 expositores, muchos de ellos de productos asturianos. Los más pequeños, y los que no lo sean tanto, podrán disfrutar de juegos tradicionales. A las 12.00 horas, en el Centro de Interpretación del Parque Natural de Redes, habrá una cata de maridaje de quesu Casín con sidra de Denominación de Origen Protegida; el aforo es limitado.

A la una de la tarde tendrá lugar la inauguración oficial del certamen con el pregón a cargo de "Picotazos", influencer rural que lleva el mundo de la apicultura y la ganadería a las redes sociales. El acto estará presentado por el periodista Juan Luis Mas. Durante la inauguración oficial también se entregará el premio "Casín del Oro" a Vivi Poli, de Casa Zulima, el histórico local de hostelería de Caleao, en el Parque Natural de Redes, que lleva ofreciendo cocina tradicional desde los años 40 del pasado siglo.

A las 13.30 horas habrá una degustación popular de quesu Casín mayáu con sidra de hielo, una de las novedades del certamen de este año. A las 14.00 horas tendrá lugar un taller infantil impartido por Artururates y Oniria Atelier y a las 15.00 horas se clausurará el certamen.

Durante todo el día habrá música con la bandina tradicional La Garrapiella.

Además, como complemento al certamen, desde el sábado y hasta el 6 de septiembre, el Centro de Interpretación del Parque Natural de Redes acogerá la exposición "Queseras casinas, tesoros del tiempu".

El Casín es el queso más antiguo de Asturias y uno de los más antiguos de Europa, con documentos que acreditan su elaboración ya en el siglo XIV. Es un producto que destaca por su singularidad, resultado de una delicada y especial elaboración, y un sabor único e inolvidable. El Casín es uno de los quesos más antiguos de España, y quizá hasta del mundo. Intenso, picante y de largo restrogusto, evoca los aromas de la mantequilla muy curada, y persiste en el paladar y la memoria.

Es un queso graso, madurado, elaborado con leche entera y cruda de vaca, de coagulación enzimática y de pasta amasada, semidura o dura. La leche utilizada para la elaboración de los quesos protegidos se obtiene de las ganaderías de la zona amparada por la Denominación de Origen Protegida que coincide con el Parque Natural de Redes y su área de influencia, en el Alto Nalón. Lo característico de su elaboración es el amasado de la cuajada una vez escurrida en una "máquina de rabilar". Los sucesivos amasados y tiempo de maduración entre ellos le dan la textura característica y su sabor fuerte, amplio, persistente, picante y ligeramente amargo al final de boca, así como retrogusto fuerte.