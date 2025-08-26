El Ayuntamiento de Mieres ayudará a 203 familias con el comedor escolar y los libros

El Ayuntamiento de Mieres ha notificado a 203 familias que disfrutarán de ayudas económica para comedor, material escolar y libros de texto. El Consistorio ha publicado que serán 124 ayudas al comedor escolar para Infantil y Primaria. En algunos casos será el 100 % del coste y en otros, el 81 %. También habrá 79 ayudas de 130 euros para material escolar y compra de libros en Infantil.

Se trata de una convocatoria, con un presupuesto global de 115.000 euros, que tiene como objetivo favorecer la igualdad de oportunidades, apoyar a las familias con menos recursos y facilitar la conciliación personal y laboral.

Este año se han aumentado las ayudas. En el caso del comedor escolar, la cuantía pasa de los 85.000 euros a 100.000 euros. Además, esta inversión se ha duplicado en los últimos cinco años. Por su parte, la partida para la compra de libros y material escolar en Infantil es de 15.000 euros.

"Somos conscientes de la importancia de estas ayudas para las familias y por eso estamos haciendo un importante esfuerzo presupuestario para llegar a quienes más lo necesitan", señaló Belén Alonso, concejala de Educación, que recordó también el compromiso municipal para la implantación del servicio de comedor en todos los colegios públicos que no lo tenían.