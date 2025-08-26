Buscando soluciones en el Dombás

Alexéi Stajanov fue un minero del Dombás (o Donbass, si prefieren adaptar el nombre a la transcripción del ruso), que de haber trabajado para la Sociedad Hullera Española tendría un monumento al lado del segundo marqués de Comillas por ejemplificar su sueño del obrero ejemplar. El hombre era el más competitivo entre sus compañeros y estaba obsesionado por buscar la manera de aumentar la producción para engrandecer a la URSS.

En la década de 1930, en las minas soviéticas se trabajaba a pico y pala para meter después el carbón en pequeños vagones que se sacaban al exterior arrastrados por ponis. Hasta que Stajanov, con menos estudios que el capitalista Henry Ford, tuvo una idea muy parecida a aquella que el americano aplicó en las cadenas de producción de sus fábricas de coches. El minero propuso a sus jefes dividir el trabajo, de manera que un minero picase el carbón con un taladro, otro lo pusiese en la carreta, un tercero fuese apuntalando el hueco y el último se encargase de su transporte al exterior. Después de algunas dudas, por fin le dejaron probar su sistema y el 30 de agosto de 1935 logró multiplicar por 14 el objetivo de producción establecido por Stalin.

Sin embargo, los taladros del estajanovismo pesaban nada menos que 15 kilos y agotaban pronto a los picadores, lo que hizo que los responsables de las explotaciones se preocupasen por mejorarlos. Este circunstancia supuso el punto de partida para abrir el camino a aquellos que consideraban que el futuro de la minería estaba en la aplicación de la técnica a los tajos. Desde entonces, los dirigentes empezaron a potenciar la ingeniería y el diseño de máquinas iniciando un proceso de renovación y mejora que tuvo su epicentro en el Dombás.

En el año 1950, la minería soviética introdujo una novedad importante al iniciar los trabajos mecanizados con frente en dirección para el laboreo de capas difíciles, de mucha pendiente y poca producción; luego, la mecanización se fue ampliando al posteo y control del techo en los frentes de arranque, mientras la propaganda comunista se ocupaba de que todo el mundo conociese estos avances. En los yacimientos del Dombás ucraniano se popularizaron las rozadoras de dimensiones reducidas del tipo "Konsomolets", "Temp-1", "A-70", "KND" o "Poisk-2", que pronto llamaron la atención de otros países, entre ellos España.

Pero, aquí las cosas se hacían entonces con mucha más calma y hubo que esperar a que la crisis del carbón ya fuese irremediable para que se tuviese en cuenta esta circunstancia. En 1967, el Instituto Nacional de Industria había decidido la creación de Hunosa para controlar con mando único a la mayor parte de las explotaciones asturianas. A principios de 1970, las pérdidas acumuladas de la empresa ya eran mayores que su capital social y entonces alguien cayó en la cuenta de que una manera de frenar este desastre era mirar hacia el Dombás, donde muchos pozos tenían unas características similares a los de la Montaña Central asturiana.

Prensa

La prensa informó en aquel momento, evitando cualquier mención a la carga política que podía traer esta decisión, que se iban a iniciar contactos con las autoridades de la URSS para traer aquí algunas de sus rozadoras; luego, todo quedó en el cajón de alguna mesa de dirección y hubo que esperar a 1978 para que, por fin, se firmase un acuerdo de cooperación económica y técnico-científico entre Hunosa y el Ministerio del carbón soviético.

Dos años más tarde, el partido socialista ganó las elecciones en España y los sindicatos no dejaron pasar aquella oportunidad para pedir al Gobierno que revirtiese la situación de crisis que ya se había cronificado en la empresa Hunosa, poniendo en peligro la supervivencia de miles de familias en el territorio de las Cuencas Mineras. Felipe González dio la cara sentándose en La Moncloa con los representantes sindicales antes de responsabilizar del proceso al ministro de Industria y Energía, Carlos Solchaga.

Según ha escrito Antón Saavedra, uno de los protagonistas de aquellas negociaciones, a partir del 31 de enero de 1984 los últimos viernes de cada mes se celebraron reuniones en el despacho ministerial con Solchaga y su equipo para orientar la política minero-energética que el PSOE había prometido en su programa electoral, hasta que en diciembre de aquel año la Federación Estatal de Mineros de UGT recibió la oferta de 600.000 millones de pesetas, que debían repartirse por igual entre las dos cuencas mineras asturianas, para la creación de las llamadas Zonas de Urgente Reindustrialización, destinadas a ser el motor de un tejido industrial alternativo al carbón.

A cambio, la plantilla de Hunosa se reduciría casi a la mitad, bajando de los 21.018 trabajadores que había entonces a 14.500; algo que en aquel momento no parecía un obstáculo insalvable, ya que se estimaba que la empresa necesitaba reestructurarse aligerando la burocracia y podía prescindir de muchos puestos improductivos en beneficio de las categorías de interior.

Protocolos

Mientras tanto, los protocolos aprobados entre Hunosa y la URSS para la mecanización de los pozos, estaban aparcados y la Federación Estatal de Mineros de UGT, que no había dejado los contactos con el sindicato minero ruso y el viceministro del carbón de la URSS, decidió relanzarlos con una visita al Dombás.

Saavedra formó parte de aquella delegación que fue recibida por las autoridades para visitar los talleres donde se fabricaban las rozadoras y el interior de varios pozos, similares a los asturianos, aunque con la pequeña diferencia de que su productividad era siete veces superior.

De esta experiencia, los asturianos trajeron la idea de trasladar las instalaciones que la empresa tenía en El Entrego (talleres de Santana) hasta los terrenos del Polígono Industrial de Riaño para abrir allí un gran taller dedicado a la fabricación de rozadoras, no solo para Hunosa, sino para el conjunto de la minería española. Pero el poderoso José Ángel Fernández Villa, que también era miembro de la Comisión Ejecutiva del PSOE, se opuso y el proceso de desmantelamiento siguió adelante.

La respuesta de las Federaciones Estatales Mineras de UGT y de CC OO, que presidía Manuel Nevado Madrid, fue convocar una huelga general para los días 17 y 18 de diciembre de 1985, exigiendo retomar la vía de la negociación para el cumplimiento del Plan Energético Nacional, que el PSOE había aprobado en el Congreso. El paro fue un éxito, aunque no lo secundaron la mayoría de los afiliados al SOMA-UGT a los que los hombres de Villa habían convencido de que la minería del carbón no corría ningún peligro de desaparición.

Herramientas

La continuación de esta historia también tiene su aquel: las rozadoras acabaron convirtiéndose en una de las principales herramientas de la compañía hullera para la mecanización del laboreo minero, pero Hunosa ya estaba sumida en una larga agonía que las máquinas no pudieron evitar. Ahora ya se ha cumplido lo que escuché hace tres décadas en boca de un viejo minero, que entonces me pareció una exageración imposible: la mayor parte de nuestros adolescentes nunca han tenido en sus manos un trozo de carbón.

Por otra parte, la tecnología de la URSS era impecable, pero las condiciones de sus trabajadores distaban mucho de lo que Lenin se había imaginado. En julio de 1989, en medio de una crisis que afectaba al carbón a nivel mundial, más de 80.000 mineros de la cuenca minera de Dombás se enfrentaron al Kremlin y a su sindicato único, que funcionaba de la misma forma en que lo había hecho el Sindicato Vertical en España.

La URSS ya se encontraba en un proceso de descomposición imparable que culminó con su desaparición pocos meses más tarde y los mineros perdieron el miedo atreviéndose a rechazar el protocolo de acuerdo que habían alcanzado sus representantes oficiales con el antaño todopoderoso Partido Comunista. La enorme máquina burocrática creada por el estalinismo al margen del pueblo fue vencida por los comités locales surgidos de las asambleas, que supieron organizarse para mantener el orden y el abastecimiento en las ciudades próximas.

La huelga no tardó en extenderse a las explotaciones del sudoeste siberiano –el mayor yacimiento de carbón del mundo–, el Círculo Polar Ártico y Kazajistán. Este conflicto minero iba a ser fundamental para apuntalar la independencia de Ucrania, pero eso nos lleva a otra historia de sangre y drones que ahora mismo aún está pendiente de resolver.