El camping de Sobrescobio, completo y con lista de espera al mes de su apertura

El camping de Villamorey apenas ha cumplido un mes en servicio, pero ya es todo un éxito. Al menos por la respuesta que está teniendo por parte de los visitantes. Así lo destacó el alcalde de Sobrescobio, Marcelino Martínez. "A lo pocos días de empezar a funcionar ya empezó a estar completo y con lista de espera. Y lleva días así. Lo cierto es que está funcionando muy bien", destacó el regidor.

La instalación fue impulsada por el Ayuntamiento, pero la gestión está cedida a unos concesionarios privados. Se trata del segundo camping del parque natural de Redes, tras el de Caleao, y abrió sus puertas el pasado mes de julio, en un pequeño acto de bienvenida en el que los tres socios de la empresa Camaleón Rural Camp recibieron a vecinos de la localidad coyana y de otras del concejo.

Emilie Pasquet, Javier de Miguel y Adrián Templado gestionan las instalaciones promovidas por el Ayuntamiento de Sobrescobio. Llegaron de Tarazona (Zaragoza) los dos primeros y de Madrid para hacerse cargo del camping durante los próximos cinco años, prorrogables por otros cinco, previo acuerdo de las partes. El recinto ocupa una superficie de 11.997 metros cuadrados. La instalación cuenta con 53 parcelas, de las que 39 son para autocaravanas y 14 para tiendas.

El alcalde coyán destacó que la instalación ha dado "mucha vida" a Villamorey y al conjunto del concejo, no solo por los campistas que se alojan en el recinto sino por el servicio de hostelería que ofrece tanto a los vecinos como a visitantes llegados al municipio.

Coste

El proyecto fue redactado hace ya quince años y financiado con fondos de Transición Justa. El coste total de la instalación ascendió a 1.329.287 euros, de los cuales 1.190.318 se asignaron a la construcción y el resto a la dotación del mobiliario necesario.

Uno de los edificios se destina a recepción y funciona también como una pequeña tienda, que da servicio a los vecinos de la zona. Otro acoge el bar y restaurante y el tercero es el de los aseos, las duchas y la sala para lavar la ropa. El camping de Villamorey empezó a funcionar con cuatro empleados, los tres socios más el cocinero, ya que se dan desayunos, comidas y cenas.