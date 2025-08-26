Mieres pide al Principado nuevos ciclos de Formación Profesional

El Instituto de Enseñanza Secundaria (IES) Sánchez Lastra de Mieres estrenará en unas semanas, con el inicio del curso escolar, un nuevo ciclo de Formación Profesional, el de Electromecánica de Maquinaria, pero el gobierno local quiere más y pide al Principado más enseñanzas de FP en el concejo, una vieja reivindicación del Ayuntamiento.

La concejala de Educación de Mieres, Belén Alonso, calificó de "muy positiva" la puesta en marcha de la nueva especialidad de Formación Profesional en el Sánchez Lastra pero aprovechó también para reclamar al ejecutivo regional "ampliar la oferta de Formación Profesional en el concejo", algo en lo que el Consistorio lleva años trabajando con el Principado.

"La Formación Profesional es una de nuestras prioridades y, por tanto, este nuevo ciclo formativo de Electromecánica de Maquinaria supone una satisfacción", aseguró la responsable de Educación en Mieres, que aún así explicó que desde el Consistorio "emplazamos al Gobierno autonómico a seguir incrementando la oferta educativa para los siguientes cursos escolares".

Alonso subrayó que la Formación Profesional (FP) "es clave, no solo para los jóvenes, sino también para la formación permanente y el reciclaje de trabajadores".

"Mieres cuenta con el campus más moderno de Asturias y con centros de investigación de la Universidad de Oviedo, que son fábrica de conocimiento, pero no podemos dejar de lado la Formación Profesional", señalo la edil, que incidió también en la importancia de "modernizar la maquinaria y las instalaciones para seguir avanzando en una FP de calidad con todos los recursos necesarios".

El curso escolar que comienza en unas semanas estrenará el ciclo de Electromecánica de Maquinaria en Mieres y otro de Organización y Control de Obras de Construcción en Gijón, además de tres nuevos cursos de especialización en tecnología y gestión quesera, en coordinación de personal en eventos y, finalmente, en mantenimiento de vehículos híbridos y eléctricos. Para el curso 2025-2026, Asturias ofertará 170 plazas de FP más que el año anterior hasta sumar 12.475 plazas para los primeros cursos de grado básico, medio y superior, distribuidas en 110 ciclos presenciales y 10 cursos de especialización.

Al conocerse las nuevas enseñanzas, el director general de Formación Profesional, Ángel Balea, puso como ejemplo el ciclo que se impartirá en Mieres en una política que tiene como objetivo prioritario "atender las demandas de las organizaciones que aglutinan al tejido empresarial".