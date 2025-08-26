Mieres renovará el sistema energético de la residencia de mayores: habrá equipos más modernos y placas solares

El Ayuntamiento de Mieres, a través de su Organismo Autónomo de Servicios Sociales (OASS), invertirá más de 240.000 euros en la reforma de la sala de calderas de la residencia de personas mayores Valle del Caudal. “Un proyecto”, explican desde el gobierno local, “que tiene como objetivo mejorar la eficiencia y el funcionamiento de la instalación de calefacción y agua caliente modernizando y renovando la sala de calderas para un funcionamiento más eficiente, con equipos y tecnologías actuales y acordes a la nueva legislación”.

En concreto, según consta en el proyecto técnico, se instalarán dos equipos en cascada de gas natural y se implantará un sistema de generación de agua caliente sanitaria cumpliendo los requisitos del reglamento de instalaciones térmicas en los edificios y el código técnico de la edificación. Además, se colocarán 24 paneles solares híbridos en la cubierta del edificio que contarán con producción fotovoltaica que se utilizará para autoconsumo y se instalará un sistema de telegestión. “Todo para ofrecer un servicio de calefacción y agua caliente eficaz, eficiente y que responda a las necesidades de este equipamiento municipal”.

Este contrato ha salido ya a licitación y las empresas interesadas tienen ahora hasta el 8 de septiembre para presentar sus ofertas. Toda la información de este proyecto (plazos, pliego de prescripciones técnicas…) se puede consultar en la plataforma de contratación del sector público a la que se tiene acceso a través del perfil del contratante de la web municipal, en este caso en el apartado “Presidencia Organismo Autónomo de Servicios Sociales”.

“Nuestro objetivo es la mejora continua de la residencia y de los servicios que ofrece”, señaló la concejala responsable del área de Derechos Sociales, Teresa Iglesias, que destacó que en este compromiso se enmarca esta obra y todas las que se realizan para “garantizar el mejor funcionamiento del servicio y, sobre todo, el bienestar y la calidad de vida de las y los residentes”.

Gestión de la residencia

El Organismo Autónomo de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Mieres tiene también en licitación la contratación de la gestión integral de la residencia de mayores de la localidad, un contrato que supondrá una inversión de 1,9 millones de euros anuales. “La gestión de la residencia Valle del Caudal es una prioridad para el Ayuntamiento teniendo en cuenta la importancia del servicio que presta este equipamiento, uno de los pocos de carácter municipal que existen en Asturias”, subrayan desde el consistorio. En el caso de esta licitación, el plazo de presentación de ofertas finaliza el 1 de septiembre.