La novena de El Carbayu se iniciará con una marcha por el Camino Real
La senda, que llevaba más de cincuenta años cerrada y sin uso, fue recuperada el pasado año por el Ayuntamiento
M. Á. G.
Langreo
El Camino Real de El Carbayu será protagonista este año en las fiestas de la localidad. Esta ruta, que llevaba más de cincuenta años cerrada y sin uso, fue recuperada el pasado año por el Ayuntamiento.
Festejos de El Carbayu anunció que "con motivo de dar promoción al inicio de las novenas, el primer día, y solo el primer día, vamos hacer la salida como hace siglos desde la plaza de La Salve (en Sama) y subir por el Camino Real. La salida será a las 5 de la tarde del día 30 de agosto para dar así oportunidad a todas las personas de que conozcan el Camino Real".
No es necesario hacer ningún tipo de reserva. Solo hay que acudir a la hora y lugar señalados para participar.
