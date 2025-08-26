El Principado construye una escollera entre Felechosa y Yanos para garantizar la estabilidad frente a las crecidas del río Aller
Las obras se corresponden con la mejora del saneamiento del Alto Aller y beneficiarán a más de un millar de alleranos
Javier Canal
La Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias avanza en las obras de mejora del saneamiento del Alto Aller con la construcción de una escollera entre las poblaciones de Felechosa y Yanos. Los trabajos suponen una inversión de 984.070 euros, financiados por los fondos europeos FEDER.
Ahora se está levantando un muro de protección de 115 metros a una distancia de 300 metros aguas abajo de El Pino. Esto permitirá ejecutar el último tramo del colector principal y garantizar su estabilidad frente a las crecidas del río Aller. También está previsto construir un segundo muro de 65 metros próximo al puente de Pola del Pino.
Colector
La mejora del saneamiento se centrará en la construcción de un colector, de 1.400 metros de longitud, que recogerá las aguas residuales de Felechosa, El Pino y Pola del Pino y las conducirá hasta Yanos, donde se conectará con el general del río en Cabañaquinta.
Este proyecto resolverá el problema medioambiental derivado de los vertidos directos de aguas residuales al cauce alto del río Aller. Con ello se beneficiará a más de un millar de alleranos.
