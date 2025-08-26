Reabre el refugio de Brañagallones, en Caso, tras el incendio que obligó a evacuarlo

La vega de Brañagallones, uno de los parajes más emblemáticos del concejo de Caso y del Parque Natural de Redes, va retomando la normalidad poco a poco tras el incendio que hace poco más de una semana afectó a la pista de acceso a la zona y obligó a desalojar el refugio de montaña.

El equipamiento turístico ya ha reabierto al público y también ha reanudado su actividad el denominado "taxi al paraíso", el tren turístico impulsado por un tractor que traslada a los visitantes hasta Brañagallones. El pasado fin de semana ya circuló de nuevo.

El paisaje que han dejado las llamas.

El fuego que mantuvo en vilo al concejo de Caso se originó en Brañapiñueli, en la sierra de Pintacanales, y fue ganando virulencia hasta que, tras cruzar el río Monasterio, alcanzó la pista de acceso a Brañagallones.

El incendio llegó a situarse a cuatro kilómetros de Bezanes, el núcleo de población más cercano y desde el que parte la ruta a la popular vega. La zona quemada fue principalmente de matorral y monte bajo, aunque el fuego también se cobró algunos espacios arbolados de abedules y serbales. En las inmediaciones de la pista de Brañagallones resultó afectado un tramo de unos tres kilómetros, entre El Crestón y el Argayu Llobu.

"Hay media docena de puntos de la ruta en los que el fuego cruzó la pista y en las que se quemaron los dos lados, con lo que ahí la impresión es mayor. La suerte es que la mayor parte de los que se ha quemado es sotobosque y monte bajo, con lo que esperamos que para la primavera ya esté plenamente repuesto", señaló José Manuel Prado, guarda del refugio de Brañagallones, equipamiento que ya ha retomado plenamente su actividad tras permanecer unos días desalojado, hasta que el paso por la ruta (de unos once kilómetros) quedó reabierto.

Reforma

No ha sido el fuego el único obstáculo al que ha hecho frente el refugio este verano. La instalación tuvo que reabrir en julio con unos "servicios básicos" al demorarse el inicio de las obras de reforma del equipamiento. José Manuel Prado aseguró ayer que continúa sin tener "noticias" sobre cuándo está previsto poner en marcha los trabajos por parte de Tragsa.

Por ahora, el refugio funciona con una oferta limitada de plazas de alojamiento y la idea del guarda es seguir así el mes de septiembre. "Hemos empezado a coger reservas también para ese mes porque seguimos si saber nada sobre cuándo se van a poner en marcha las obras. Seguimos a la espera de información".